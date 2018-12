Sanità | nuovi scontri con la Grillo Altri tre scienziati se ne vanno 

Sanità - nuovi scontri con la ministra Grillo : altri 3 scienziati se ne vanno : Poi con il licenziamento dei 30 scienziati del Consiglio superiore di Sanità da parte della Grillo, criticato da parte del mondo scientifico. Nulla però a che vedere con le accuse di ieri, alle quali ...

Riconoscimenti ai nuovi servizi in Sanità : un’app per farmacisti ospedalieri e un nuovo sistema per la sanificazione con l’ozono : Grande il dinamismo della nostra piccola e media impresa, delle start up frutto della capacità di molti e della lungimiranza di manager e imprenditori che amano rischiare e scommettere, investire e vincere come in questo caso. E’ importante poter dare visibilità e far conoscere il lavoro e la capacità della nostra microimpresa di “saper fare” grazie alla conoscenza, ai contenuti e alla tecnologia. Il settore sanitario trova ...

Ebola - OMS : 37 nuovi casi in Congo - finora infettati 51 operatori sanitari : Ebola continua a dilagare nella Repubblica democratica del Congo: l’ultimo report dell’Organizzazione Mondiale della Sanità segnala 37 nuovi casi dal 5 all’11 dicembre in 10 province, con 4 nuove infezioni fra gli operatori sanitari, che fanno salire a 51 il totale di quelli colpiti. I casi di Ebola, all’11 dicembre, risultano in tutto 505, di cui 457 confermati e 48 probabili, con 296 morti. L’OMS segnala ...

Sicilia : Musumeci nomina nuovi manager Sanità : Palermo, 19 nov. (AdnKronos) - La Giunta di governo della Sicilia ha deliberato le designazioni dei nuovi manager della sanità Siciliana "attingendo, così come previsto dalla normativa vigente, dalle short list scaturite dalle valutazioni della Commissione di selezione". "La Sicilia è la seconda Reg