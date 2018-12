ilfattoquotidiano

: Sanità, il 25 gennaio medici in sciopero contro la manovra: “Risposte deludenti alle richieste della categoria”… - Cascavel47 : Sanità, il 25 gennaio medici in sciopero contro la manovra: “Risposte deludenti alle richieste della categoria”… - sherlock5stelle : Sciopero dei medici il 25 gennaio : - anaao_assomed : SCIOPERO NAZIONALE 25 GENNAIO 2019. SECONDA GIORNATA A FEBBRAIO. Per la sanità pubblica e per la dignità del nostro… -

(Di venerdì 21 dicembre 2018) Idel Servizio Sanitario Nazionale hanno annunciato un nuovoper il prossimo 25e una seconda giornata di mobilitazione “entro la prima settimana di febbraio” per ribadire “la bocciatura alla legge di bilancio 2019“, sottolineando che “la protesta si rende necessaria a fronte dellerisposterichieste della categoria”. A darne notizia è l’Intersindacale, che raccoglie le maggiori sigle del comparto della dirigenza medica del Ssn.In particolare, ihanno chiesto “un finanziamento del Fondo Sanitario Nazionale 2019 che preveda le risorse indispensabili per garantire i nuovi Lea ai cittadini e per onorare i contratti di lavoro scaduti da 10 anni. E’ intollerabile mettere in competizione, su risorse insufficienti, il diritto alla cura dei cittadini e quello ad un dignitoso contratto di ...