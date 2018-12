San Pietroburgo | ecco Ice Fantasy | il festival delle sculture di ghiaccio C' è anche un

Reggio Calabria : al Teatro Cilea il Balletto di San Pietroburgo : ... fu al contrario apprezzata già dal grande successo con la coreografia di Marius Petipa e Lev Ivanov nel 1895; da allora è diventato uno dei più importanti balletti al mondo. Il doppio ruolo del ...

Macerata e lo Sferisterio al Forum internazionale della Cultura di San Pietroburgo. Il sindaco Carancini : "La nostra è una città che apre il ... : La manifestazione ha avuto una triplice vocazione: fungere da ampia piattaforma per il business Culturale attraendo operatori e specialisti di vari campi, includere molteplici spettacoli per i ...

Concerto jazz Russia-Usa al VII forum cultura San Pietroburgo : La principale voce dello spettacolo è Patty Austin, USA,, una delle principali vocalist al mondo e …

Canova e Pompei protagonisti al Forum Internazionale della Cultura di San Pietroburgo : ... proprio mentre in Italia si avvia a conclusione la rassegna "Stagioni Russe" , che ha portato centinaia di spettacoli, mostre e concerti a più di 6 milioni di spettatori in tutta la penisola, come ...

NisSan inaugura nuovo centro ricerca e sviluppo a San Pietroburgo : Roma, 14 nov., askanews, - Nissan annuncia l'apertura di una nuova sede del Nissan Technical centre Europe, NTCE, a San Pietroburgo, in Russia. Il compito della nuova struttura è di sviluppare veicoli ...

NisSan - Nuovo centro ricerca e sviluppo a San Pietroburgo : La Nissan, che punta sempre più sulla Russia, ha annunciato l'apertura di una nuova sede per la succursale russa del suo Technical Center Europe (Ntce), a San Pietroburgo. Compito strategico della struttura sarà quello di sviluppare veicoli e implementare innovazioni tecnologiche per il mercato russo. Dal 2005, gli ingegneri della Nissan hanno dato un contributo significativo al processo di adattamento dei veicoli giapponesi per soddisfare le ...

Russia : incendio in supermercato San Pietroburgo - centinaia di evacuati : Un vasto incendio è divampato in un supermercato di San Pietroburgo: media russi riferiscono di almeno 800 evacuati, e di colonne di fumo nero che si innalzano in cielo. L’incendio è scoppiato questa mattina in un supermercato della popolare catena “Lenta”: secondo una fonte citata da Sputnik, sarebbe stato causato da un malfunzionamento nel sistema elettrico che ha sprigionato le fiamme sul tetto ...

A San Pietroburgo supermercato in fiamme - : Un supermercato del gruppo Lenta ha preso fuoco a San Pietroburgo: le persone sono state evacuate, ha riferito un rappresentante dei vigili del fuoco a Sputnik. L'incendio è divampato questa mattina ...

Trampolino elastico - Mondiali 2018 : Gao Lei e Piatrenia difendono i titoli - tanti favoriti a San Pietroburgo : I Mondiali 2018 di Trampolino elastico si disputeranno a San Pietroburgo (Russia) dal 7 al 10 novembre. Si tratta dell’ultima rassegna iridata dell’anno per la grande famiglia della ginnastica, si assegnano i titoli anche in questo sport olimpico. Diamo uno sguardo a quali saranno i grandi favoriti dell’unica prova olimpica (l’individuale) mentre l’Italia si affiderà a Dario Aloi e all’eterno Flavio Cannone ...

Trampolino elastico - Mondiali 2018 : i convocati dell’Italia - Flavio Cannone e Dario Aloi a San Pietroburgo : Flavio Cannone e Dario Aloi rappresenteranno l’Italia ai Mondiali 2018 di Trampolino elastico che si disputeranno a San Pietroburgo (Russia) dal 7 al 10 novembre. Il DT Giuseppe Cocciaro ha convocato l’icona tricolore di questa disciplina, arruolato per l’Esercito Militare, e il tesserato della Milano 2000. Non nutriamo grandissime ambizioni, la speranza è quella di provare ad accedere almeno in semifinale e di proseguire la ...

San Pietroburgo - Tocca al Trampolino. Ecco gli azzurri in partenza per la Russia : Ha preso il via, ieri, sabato 3 novembre, la trasferta della Delegazione azzurra guidata dal consigliere federale Matteo Massetani a San Pietroburgo per la 33esima edizione dei Campionati del Mondo di Trampolino Elastico. Con il DTn Giuseppe Cocciaro sono partiti i ginnasti Dario Aloi , Milano 2000, e Flavio Cannone del Centro Sportivo dell'Esercito Militare, insieme al tecnico Luigi Meda ...

Al Teatro "Giancarlo Menotti" di Spoleto va in scena "La Bella addormentata" del Balletto di San Pietroburgo : Chi ha assistito agli spettacoli del corpo di ballo russo è rimasto sempre suggestionato dall'empatia con cui ogni danzatore, ogni protagonista, partecipa all'atmosfera del Balletto. E' attraverso ...

Monaco e San Pietroburgo in corsa per ospitare la finale di Champions 2021 : L'UEFA ha ricevuto le dichiarazioni di interesse per ospitare la finale di Champions 2021: in corsa Monaco e San Pietroburgo. L'articolo Monaco e San Pietroburgo in corsa per ospitare la finale di Champions 2021 è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Esplosione in stabilimento pirotecnico vicino San Pietroburgo - 2 morti. VIDEO - : Due persone sono morte e tre sono rimaste ferite in un'Esplosione in un impianto pirotecnico nelle vicinanze di San Pietroburgo. L'Esplosione è avvenuta il 19 ottobre nello stabilimento di Avangard a ...