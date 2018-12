Salvatore Aranzulla | L' era della Ferragni finirà presto

Nelle sale arriva Ralph Spacca Internet - il cartone Disney con la voce di Salvatore Aranzulla : Lasciato il mondo delle sale giochi arriva no nello sconfinato mondo del web, alla scoperta, e quasi distruzione, di Internet . Ne parlano tre star del web italiano: Salvatore Aranzulla , che spiega le ...

Salvatore Aranzulla - Gamer e Favij raccontano 'Ralph spacca Internet' : Tre tra i più influenti youtuber in Italia doppiano alcuni personaggi di Ralph spacca Internet, nuova avventura straordinaria, in odore di Oscar, dei personaggi creati da Rich Moore, premio Oscar per ...