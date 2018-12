Salvate l’Alfa Romeo Oppure vendetela

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 21 dicembre 2018) di CarbloggerIl rilancio dell’Alfanon va. “È un mondo dove ogni giorno e ogni nuova sfida porta con sé l’occasione di creare un futuro migliore”, diceva tra le altre cose Sergio Marchionne nel 2014 a Detroit annunciando il nuovo piano quinquennale di Fiat Chrysler. Con dentro otto nuovi modelli Alfaentro la fine del 2018.Siamo alla fine del 2018 e i modelli nuovi sono stati solo due, Giulia e Stelvio. Un terzo, un piccolo suv per il segmento di mercato più caldo che ci sia, è stato annunciato poche settimane fa per la fabbrica di Pomigliano. Forse vedremo un prototipo al prossimo salone di Ginevra in marzo, sicuramente non sarà commercializzato prima del 2020. Altre tre modelli Alfa sono nel piano industriale, ma soltanto entro il 2022. Oggi siamo a Giulia e Stelvio, due modelli con prezzi a partire da ben oltre 40mila euro, più l’ormai ...