Salva i figli dall' incendio | madre muore dopo due settimane di agonia

Mamma Paola - morta nell’incendio per Salvare la figlia. Raccolta fondi per aiutare le sorelle : Il gruppo 'Contrada San Giusto' ha promosso la gara di solidarietà per le due figlie della donna di Concordia Sagittaria, morta nell'incendio divampato nella sua abitazione domenica sera. Paola era tornata dentro la casa in fiamme per salvare la secondogenita di 11 anni, convinta che fosse ancora nell'abitazione.Continua a leggere

Brucia albero di Natale : Paola muore per Salvare la figlia di 11 anni - che però era uscita sul retro : Paola Castellet, la donna di 45 anni morta ieri a Concordia Sagittaria in seguito all'incendio della sua abitazione, stava cercando di mettere in salvo la figlia, che temeva fosse rimasta intrappolata nella sua stanza.Continua a leggere

Teramo : mamma dona un rene alla figlia e le Salva la vita : Rita, una donna di 52 anni di Civitella del Tronto, ha donato un rene alla figlia malata e le ha salvato la vita, risparmiandole anche anni di dialisi e la lunga attesa di un trapianto.Continua a leggere

Ancona - «Cerco il ragazzo che ha Salvato mio figlio» : Daniele Pongetti, 16 anniAsia Nasoni, 14 anniBenedetta Vitali, 15 anniMattia Orlandi, 15 anniEleonora Girolimini, 39 anniEmma Fabini, 14 anniDel ragazzo che gli ha salvato la vita, Nicolas ricorda solo una cosa: che aveva la pelle nera. La sera della tragedia della Lanterna Azzurra di Corinaldo (Ancona), Nicolas era andato per la prima volta in discoteca, e quando si è scatenato il caos, quel giovane sconosciuto l’ha portato al sicuro. Adesso la ...

Ma davvero i genitori modello possono Salvare i figli? : Daniele Pongetti, 16 anniAsia Nasoni, 14 anniBenedetta Vitali, 15 anniMattia Orlandi, 15 anniEleonora Girolimini, 39 anniEmma Fabini, 14 anniSi può morire a 14 anni? No Si può morire a un concerto? No L’onda di dolore per le morti assurde della discoteca Lanterna Azzurra ha travolto tutti e, come sempre succede, dato l’occasione a parecchi per sfogarsi sui social, in quell’attività folle e diffusa della costruzione del mostro e del suo ...

Tragedia Corinaldo - l’appello di un papà : “Cerco il buttafuori che ha Salvato mio figlio” : I genitori di un diciassettenne rimasto ferito alla discoteca Lanterna azzurra di Corinaldo hanno raccontato quanto accaduto al figlio, che si trovava nel locale vicino Ancona dove doveva arrivare Sfera Ebbasta per un compleanno e che, travolto dalla calca, è stato tirato per un braccio e salvato da qualcuno: “Faremo di tutto per rintracciarlo”.Continua a leggere

Il padre di un sopravvissuto della Lanterna Azzurra : "Mio figlio Salvato da un buttafuori nell'inferno di Corinaldo. Voglio rintracciarlo" : Un buttafuori lo ha preso in braccio e tirato fuori dalla calca della discoteca Lanterna Azzura. Un gesto che probabilmente gli ha salvato la vita. È la storia di un 17enne sopravvissuto alla tragedia di Corinaldo, in provincia di Ancona. A raccontare la storia sono i genitori, Samuele Fantucci e Simona Camponi, intervistati dalla giornalista Sara Di Sciulli di Adnkronos."Nostro figlio era lì per un compleanno di 18 anni - spiegano ...

Gli chiedono di scegliere : il papà Salva la figlia e perde l'amore della sua vita. La storia di Frederick : Doveva essere il giorno più bello della sua vita, ma proprio in quel momento Frederick Connie ha dovuto trovare la forza per fare una scelta impossibile. Sua moglie Keyvonne Connie, incinta di una bambina, è andata in travaglio precoce e ha avuto un'emorragia mentre si trovavano nella loro casa a Littleton, in Colorado. Quando si sono precipitati in ospedale, i medici hanno detto a Frederick che doveva decidere tra salvare sua ...

Eleonora - la donna vittima della tragedia di Ancona - lascia 4 figli. La sua bimba di 11 anni si è Salvata : lascia 4 figli, tra cui la ragazza undicenne che aveva accompagnato alla Lanterna di Corinaldo e che si è salvata, Eleonora Girolimini, una delle 6 vittime della tragedia avvenuta in occasione del concerto di Sfera Ebbasta. Figlia di un noto ristoratore della città e piuttosto conosciuta a Senigallia dove vive la famiglia. Il padre gestisce infatti un locale, noto soprattutto negli anni '80 sul lungomare.Mentre gli inquirenti ...