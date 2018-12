Salah | gol al Napoli | il tifoso cieco esulta e l' egiziano lo invita al centro sportivo

Liverpool-Napoli - il tifoso aveva capito tutto : gol di Salah e pianto a dirotto : Una serata da dimenticare, che cancella i sogni europei del Napoli. Almeno in Champions League, la squadra di Ancelotti non potrà più dire la sua, superata nel girone da due potenze come Paris Saint-...

Liverpool 1-Napoli 0 - Champions League : partenopei eliminati dal gol di Salah - Milik spreca al 92' un’occasione clamorosa : Eliminazione atroce e bruciante per il Napoli di Carlo Ancelotti, sconfitto per 0-1 ad Anfield da un Liverpool straripante trascinato da un Mohammed Salah in versione deluxe. L’egiziano ha messo in scena il meglio del suo repertorio ed ha deciso la sfida con il gol qualificazione nel primo tempo, anche se nella ripresa ha sprecato diverse chance per chiudere virtualmente la partita. I partenopei hanno subito per lunghi tratti della partita ...

VIDEO Gol Salah - Liverpool-Napoli 1-0 : azzurri al momento eliminati in Champions League : Al 34′ del primo tempo Mohamed Salah porta in vantaggio il Liverpool sul Napoli: con il PSG in vantaggio sul campo della Stella Rossa, al momento i partenopei sarebbero retrocessi in Europa League. Di seguito il VIDEO della rete del vantaggio della compagine inglese nel corso del primo tempo. IL GOL DEL VANTAGGIO DEL LIVERPOOL SUL NAPOLI (1-0, Salah AL 34′) Salah fez o Koulibaly parecer um zagueiro do XV de Piracicaba ...

Bournemouth-Liverpool 0-4 - Salah avverte il Napoli con 3 gol : BOURNEMOUTH LIVERPOOL 0-4, I REDS AVVISANO IL Napoli- Grande protagonista Momo Salah nel sabato di Premier. L’ex Roma avvisa il Napoli in vista della sfida, decisiva, di Champions League. L’attaccante egiziano segna i gol numero 40 41 e 42 nel campionato inglese e lancia il Liverpool anche in vetta alla classifica di Premier League, in […] L'articolo Bournemouth-Liverpool 0-4, Salah avverte il Napoli con 3 gol proviene da Serie ...

Salah - gol e provocazione? L'esultanza è come quella di Sergio Ramos : Vecchie ruggini mai del tutto superate e una rivalità che parte da lontano. 26 maggio 2018, finale di Champions League tra Real Madrid e Liverpool: pochi minuti di gioco, trenta per la precisione, e ...

La bimba a Salah : 'Fai gol - devo fare i compiti'. Momo segna solo al 90' e si scusa su Twitter : Momo Salah , talento e simpatia. Il bomber del Liverpool e dell' Egitto è stato ancora decisivo, segnando al 90' la rete che ha permesso ieri alla sua Nazionale di battere 3-2 la Tunisia , staccando ...

Una tifosa a Salah : 'Fai gol! Devo fare i compiti'. Lui segna al 90' e si scusa su Twitter : Il genio "social" di Momo Salah . In campo abbiamo già avuto modo di scoprirlo, sia in Italia che in Premier League, ma quello su Twitter è ancora tutto da scoprire. Momento, cos'è successo? L'...

Salah gol in Liverpool Fulham : così nasce la rete dell'egiziano - a segno contro 19 club di Premier su 21 : Mohamed Salah, probabilmente, non è ancora ai livelli dello scorso anno, ma il suo contributo non sta di certo mancando. I 44 centri sono ancora lontani, tuttavia l'egiziano ha lasciato il segno in ...