Rugby – Guinness Pro 14 | le sensazioni di Fabiani in vista del derby tra Zebre e Benetton

Rugby – Guinness Pro14 : presentato a Milano il doppio derby d’Italia : Guinness Pro14: lanciato il doppio derby d’Italia a Milano Due derby, dieci punti in palio, oltre 40 Azzurri determinati a contendersi sul campo non solo il doppio derby d’Italia del Guinness Pro14 ma anche a mettersi in mostra agli occhi del CT Conor O’Shea e del suo staff in vista del Sei Nazioni 2019. Il doppio derby d’Italia che il 23 e 29 dicembre metterà di fronte lo Zebre Rugby Club e la Benetton Rugby -le ...

Rugby - Guinness Pro 14 2018-2019 : torna alla vittoria la Benetton Treviso - battuti i Southern Kings : Dai Kings ai Kings. Dopo quattro sconfitte consecutive la Benetton Treviso torna alla vittoria nel Guinness Pro 14 2018-2019: la compagine veneta infatti va ad imporsi nel decimo turno con i Southern Kings, che erano stati sconfitti poco più di un mese fa dalla franchigia italiana in casa. Anche in trasferta, in terra sudafricana, è il tricolore a trionfare: match durissimo risolto da un Hame Faiva davvero in forma strepitosa e autore di tre ...

Rugby - Guinness Pro 14 2018-2019 : dura trasferta per le Zebre in casa degli Ospreys : Terminata la pausa per le Nazionali, con i Test Match di novembre, torna in pieno regime il Guinness Pro 14: in programma nel week-end la decima giornata. trasferta durissima per una delle due franchigie italiane: le Zebre volano infatti in Galles in casa degli Ospreys, quarti nel raggruppamento A. Appuntamento domani sera alle 20.35. Torna in campo da titolare Edoardo Padovani: maglia numero 15 da estremo per l’azzurro che comporrà il ...

Rugby – Guinness PRO14 : pesantissima sconfitta interna per le Zebre - Munster vince 32-7 : Seconda sconfitta casalinga per le Zebre nel torneo di Guinness PRO14, i bianconeri cedono di schianto a Munster Le Zebre sono tornate in campo questa pomeriggio nel Guinness PRO14 dopo la pausa per i Test Match delle nazionali di Novembre. Dopo la sconfitta in Galles arrivata contro i Cardiff Blues nell’ultima giornata del torneo celtico, i bianconeri tornano al Lanfranchi, dove sono usciti sconfitti solo una volta in questa stagione ...

Rugby - Guinness Pro 14 2018-2019 : Zebre battute nettamente in casa dal Munster : Poche idee, poco gioco, tantissime difficoltà. Ovviamente mancano i giocatori impegnati con la Nazionale italiana nei Test Match, ma l’incontro disputato oggi al Lanfranchi di Parma dalle Zebre è da archiviare come totalmente negativo. La franchigia tricolore non ha praticamente mai messo in difficoltà in questa giornata di Guinness Pro 14 il Munster che si è imposto per 32-7. Dominio assoluto per la squadra irlandese che già nel primo ...

Rugby - Guinness PRO14 – Benetton ko contro i Toyota Cheetahs a Bloemfontein : Al Toyota Stadium di Bloemfontein, Benetton Rugby ko contro i padroni di casa del Toyota Cheetahs per 31-25 Al Toyota Stadium va in scena la nona giornata di Guinness PRO14 che vede i Leoni di coach Crowley sfidare i Cheetahs di Franco Smith. I biancoverdi partono bene passando in vantaggio al 3’, è merito di Barbini che con uno splendido offload interrompe il multifase permettendo a Zanon di schiacciare in meta; dalla piazzola McKinley ...

Rugby - Guinness Pro 14 2018-2019 : Zebre travolte a Cardiff - 32-0 per i Blues : Tre sconfitte in altrettante uscite: il week-end per il Rugby italiano è davvero da dimenticare. Dopo Benetton Treviso e la Nazionale di O’Shea ieri sera, anche le Zebre vengono battute, molto nettamente, nell’incontro di Guinness Pro 14 (ottava giornata) disputato oggi a Cardiff contro i padroni di casa dei Blues. I gallesi si impongono per 32-0, con la franchigia tricolore che non riesce neanche a marcare punti. Punteggio già netto ...

Rugby - Guinness Pro 14 2018-2019 : calo nel secondo tempo e sconfitta con l’Ulster per la Benetton Treviso : Ottava giornata per il Guinness Pro 14 2018-2019, turno davvero difficile vista la concomitanza dell’apertura dei Test Match di novembre che vede le varie franchigie private di alcuni pezzi importanti della rosa. Discorso che può esser sicuramente fatto per la Benetton Treviso che a Monigo non riesce a compiere l’impresa (solo sfiorata) di battere l’Ulster: la compagine irlandese si impone a domicilio per 15-10. Padroni di ...

Rugby – Guinness PRO14 : David Sisi capitano delle Zebre nella trasferta di Cardiff contro i Blues : Sarà David Sisi a guidare le Zebre, in qualità di capitano, nella trasferta di Cardiff contro i Blues, nel match valevole per l’ottavo turno di Guinnes PRO14 Le Zebre hanno concluso stamane la rifinitura alla Cittadella del Rugby di Parma in vista della sfida del prossimo fine settimana. Per l’ottavo turno del Guinness PRO14 i bianconeri saranno in campo in Galles per sfidare i Cardiff Blues nella sfida di ritorno tra le due ...

Rugby - Guinness Pro 14 2018-2019 : domenica le Zebre volano a Cardiff - tanti assenti per entrambe le squadre : Ottava giornata per quanto riguarda il Guinness Pro 14 2018-2019 di Rugby che si svolge nel pieno dei Test Match di novembre, che scatteranno proprio nel week-end. Tante assenze per tutte le compagini: a Cardiff volano domenica le Zebre, per affrontare in terra gallese i Blues. La squadra emiliana è reduce da due successi consecutivi tra Pro 14 e Challenge Cup e vuole proseguire nel proprio periodo positivo, ma sarà tutt’altro che facile ...

Rugby – Guinness Pro14 : a Parma il derby italiano tra Zebre e Benetton - ecco quando : Il primo derby italiano di Guinnes Pro14 tra Zebre e Benetton si giocherà domenica 23 dicembre alle 15 a Parma. Aperte le vendite dei tagliandi per il primo derby d’Italia del Guinness Pro14 Lo Zebre Rugby Club insieme al Benetton Rugby ed a DAZN -broadcaster italiano del Guinness Pro14- hanno definito giornate ed orari dei derby di Dicembre che vedranno le formazioni italiane del torneo celtico affrontarsi due volte a cavallo del ...

Rugby - Guinness Pro 14 2018-2019 : Leinster dominante - la Benetton Treviso si arrende : Niente da fare per la Benetton Treviso nella settima giornata del Girone B del Guinness Pro 14 2018-2019. Contro un avversario sulla carta troppo forte i padroni di casa non riescono a brillare e soffrono troppo le avanzate del Leinster, che si impone per 31-3 in un match davvero senza storia. Per i veneti c’è la quinta piazza parziale in classifica nel proprio raggruppamento. Sin dal calcio d’inizio si vede che non c’è ...

Rugby – Guinness PRO14 : che rimonta delle Zebre - Bristol Bears battuti in rimonta con il risultato di 34-16 : Dopo l’iniziale svantaggio, le Zebre hanno ribaltato il risultato contro i Bristol Bears portando a casa la vittoria Le Zebre sono tornate in campo questa sera nel Guinness PRO14 dopo aver archiviato col succeso sui Bristol Bears la prima parte della coppa europea EPCR Challenge Cup.Ad una sola settimana dall’ultima gara casalinga, i bianconeri hanno ritrovato il pubblico del Lanfranchi per affrontare gli scozzesi della capitale, ...