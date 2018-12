Rugby | che sfortuna per l’Italia Infortunio alla caviglia per Jake Polledri | rischia di

Zebre-Benetton Treviso Rugby - quando si gioca e su che canale vederla in tv e streaming? Il programma completo : Manca sempre meno alla sfida che vedrà per protagonista solamente il Bel Paese della palla ovale: il primo dei tre derby italiani di Pro 14 di rugby andrà in scena domenica 23 dicembre alle ore 15.00. A Parma si giocherà, infatti, Zebre-Benetton Treviso con i padroni di casa che proveranno a raggiungere i trevigiani nel numero di vittorie nella manifestazione: le Zebre hanno portato a casa tre incontri totalizzando 15 punti, mentre il Benetton ...

Rugby – Sei Nazioni femminili : designati gli arbitri - c’è anche Clara Munarini : designati gli arbitri per il Sei Nazioni femminile: Clara Munarini al debutto nel torneo World Rugby ha annunciato i nomi dei direttori di gara designati per il prossimo Torneo Femminile delle Sei Nazioni in programma nei mesi di febbraio e marzo 2019. Fra i tredici arbitri figura il nome di Clara Munarini che dopo essere stata inserita fra gli undici direttori di gara selezionati per i test match autunnali, debutterà nel Sei Nazioni ...

Rugby - Serie A femminile 2018-2019 : risultati e classifiche della nona giornata : nona giornata per quanto riguarda il campionato di Serie A femminile di Rugby: sette gli incontri giocati oggi, due non sono potuti andare in scena a causa dei problemi metereologici. Il campionato si ferma fino al prossimo 2019: pausa natalizia. In testa ai due gironi troviamo il Villorba e l’Unione Capitolina. Andiamo a rivivere questo turno con i risultati e le classifiche aggiornate. nona giornata Girone 1 domenica, 16 dicembre ...

Fratelli rivali : Giulia e Micol - le gemelle del Rugby che si sfidano sul campo : Fratelli nella vita e nello sportFratelli nella vita e nello sportFratelli nella vita e nello sportFratelli nella vita e nello sportFratelli nella vita e nello sportFratelli nella vita e nello sportFratelli nella vita e nello sportFratelli nella vita e nello sportFratelli nella vita e nello sportFratelli nella vita e nello sportFratelli nella vita e nello sportSono gemelle, nella vita e sul campo, ma per la prima volta hanno giocato l’una contro ...

Rugby - Serie A femminile 2018-2019 : risultati e classifiche della settima giornata : settima giornata per il campionato di Serie A di Rugby femminile: nel Gruppo 1 Villorba e Colorno guidano con sette successi in altrettante partite, mentre nel 2 c’è l’Unione Capitolina al comando. Andiamo a rivivere questo turno con tutti i risultati e le classifiche aggiornate. GIRONE 1 domenica, 02 dicembre 2018 12:30 Itinera CUS Torino – Rugby Monza 1949 19 : 5 Arbitro: Alessandro Torazza ...

Rugby – Avvicendamento sulla panchina di Verona : Zanichelli lascia la guida del First XV - Grant Doorey nuovo head coach : Tramite un comunicato ufficiale, Verona Rugby rende noto l’Avvicendamento nel ruolo di head coah fra Antonio Zanichelli e Grant Doorey La Società del Verona Rugby comunica quanto segue. Antonio Zanichelli lascia la guida del First XV per occuparsi a tempo pieno della Direzione Sportiva del Club. Al suo posto, in qualità di head coach, a partire dal match casalingo con Valsugana, siederà in panchina Grant Doorey, Director of Rugby ...

Rugby Frascati Union 1949 - una delegazione a colloquio con cinque All Blacks : «Che emozione» : Roma – Il Rugby Frascati Union 1949 a colloquio coi “mostri sacri” della palla ovale mondiale. Un’occasione unica, davvero incredibile, che il sodalizio tuscolano non poteva non cogliere al volo. «Un amico del Rugby Frascati Union 1949 ci ha invitato in un posto “top secret” venerdì mattina (quindi alla vigilia del test match poi vinto con l’Italia allo stadio “Olimpico” di Roma, ndr) per incontrare alcuni degli All Blacks e in particolare ...

Rugby - con 5 mete-spettacolo le azzurre mandano al tappeto anche il Sud Africa : 35-10 : anche il Sud Africa, dopo la Scozia, finisce al tappeto sotto le mete delle azzurre del Rugby allenate da Di Giandomenica. Le italiane hanno vinto senza incertezze 35-10, ovvero 5 mete a una, nel ...

ItalRugby - che figura .Azzurri travolti 66-3 dalla danza All Blacks : Seimila euro. Questo finirà comunque nelle tasche degli azzurri come gettone di presenza. Decisamente troppo per quello visto in campo. Perché l'Italia non si è vista. Per gli All Blacks è stata una ...

Rugby - Test Match novembre 2018 : Italia-Nuova Zelanda 3-66. Le pagelle degli azzurri - che fatica per la banda di O’Shea : Si conclude con un dominio degli All Blacks il cammino della Nazionale italiana di Rugby nei Cattolica Test Match. Una vera e propria imbarcata allo Stadio Olimpico di Roma per gli azzurri: la Nuova Zelanda si impone per 66-3 in un incontro davvero dominato in lungo e in largo. Andiamo a rivivere l’incontro con le pagelle della squadra di O’Shea. Jayden Hayward, voto 4,5: lui che è nativo della Nuova Zelanda può davvero fare poco ...

Rugby - Guinness PRO14 – Benetton ko contro i Toyota Cheetahs a Bloemfontein : Al Toyota Stadium di Bloemfontein, Benetton Rugby ko contro i padroni di casa del Toyota Cheetahs per 31-25 Al Toyota Stadium va in scena la nona giornata di Guinness PRO14 che vede i Leoni di coach Crowley sfidare i Cheetahs di Franco Smith. I biancoverdi partono bene passando in vantaggio al 3’, è merito di Barbini che con uno splendido offload interrompe il multifase permettendo a Zanon di schiacciare in meta; dalla piazzola McKinley ...

Rugby - Pro 14 2018-2019 : Benetton Treviso sconfitti in Sudafrica dai Cheetahs : Nonostante la contemporaneità dei Test Match di novembre per le Nazionali, è tornato il Guinness Pro 14 di Rugby: in campo la Benetton Treviso che è stata sconfitta in terra Sudafricana dai Cheetahs per 31-25. Parte fortissimo la franchigia tricolore che però nel momento più importante soffre la fisicità dei Sudafricani che, proprio al 73′ trova la meta del sorpasso. Tre vittorie e sei sconfitte lo score per Treviso nel Pro ...

Rugby - il Benetton pronto per la sfida contro i Cheetahs : ecco il XV scelto da coach Crowley : Un solo precedente tra le due squadre, quello che risale allo scorso 6 gennaio in occasione del quale i biancoverdi si imposero 27 a 21 allo Stadio Monigo Nel primo pomeriggio di domani, più precisamente alle 14:30 locali (13:30 italiane), al Toyota Stadium di Bloemfontein i Leoni di coach Crowley affronteranno i Cheetahs Rugby. Il match valido per la nona giornata di Guinness PRO14 verrà diretto dall’arbitro gallese Craig Evans e dai suoi ...

Rugby – Steve Hansen scioglie gli ultimi dubbi : ecco la formazione degli All Blacks che affronterà l’Italia : Il ct dell Nuova Zelanda, Steve Hansen, ha selezionato la formazione degli All Blacks che affronteranno l’Italia nel test mtch di sabato allo stadio Olimpico Steve Hansen, capo allenatore della Nuova Zelanda, ha annunciato questa mattina la formazione degli All Blacks che sabato (ore 15, diretta DMAX dalle 14.15) affronterà l’Italia all’Olimpico di Roma nel terzo, conclusivo Cattolica Test Match di novembre. “Abbiamo un grippo di ...