Roma | rapina ed evasione | uomo arrestato 2 volte in 2 mesi

Roma : rapina in banca lo scorso settembre - presi 2 dei 4 malviventi : Roma – Nella mattinata odierna, la Polizia di Stato, nell’ambito di una complessa attivita’ investigativa, coordinata dal Gruppo Reati contro il Patrimonio della Procura della Repubblica di Roma, ha arrestato due dei quattro autori della rapina avvenuta lo scorso mese di settembre, ai danni di una banca nel quartiere La Rustica. Il 4 settembre, tre persone con il volto parzialmente travisato da barbe posticce, cappelli e ...

Roma - rapinano e feriscono donna : fermati due egiziani : Avevano adocchiato la borsa che una donna ultrasessantenne portava a tracolla e, per sottrarla alla legittima proprietaria, si sono scagliati con estrema violenza contro la loro "preda" ferendola in modo serio. Gli aggressori, due immigrati egiziani, non hanno però potuto esultare troppo per il bottino recuperato nella loro criminale azione in quanto fermati quasi immediatamente dalle forze dell"ordine.La rapina è accaduta domenica pomeriggio in ...

Roma : rapinarono banca scorso 15 ottobre - in 4 finiscono in manette : Roma – Nella mattinata odierna personale della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza, nell’ambito di una complessa attivita’ investigativa coordinata dal Gruppo Reati contro il Patrimonio della Procura della Repubblica di Roma, ha smantellato una banda di rapinatori professionisti arrestando quattro degli autori del ‘colpo’ alla banca in zona Portuense a Roma avvenuta lo scorso mese di ottobre. Lunedi’ ...

Roma : paura in via Salaria dopo rapina con pistola tra la folla : Roma – paura a Roma in via Salaria a causa di una rapina a mano armata che si e’ consumata intorno alle 10.30 in mezzo alla strada all’altezza di via Rieti. Vittime due uomini, contabili della sala bingo di zona, che si stavano recando in banca a depositare l’incasso. I due sono stati rapinati mentre camminavano lungo la strada, ignari che ad attenderli ci fossero due malviventi, uno con una pettorina e una scopa in mano ...

"Ci facciamo una foto?". Presa la 'banda del selfie' che rapinava i turisti a Roma : Con la scusa di scattarsi una foto-ricordo insieme, avvicinavano la vittima e mettendosi in posa per lo scatto, infilavano furtivamente le mani nelle tasche del malcapitato di turno, sottraendogli portafoglio, cellulare e quant'altro. La cosiddetta "banda del selfie", dopo tante scorribande in quel di Roma, è stata individuata e arrestata dai carabinieri della Stazione di Piazza Farnese.Come riporta Il Messaggero, i tre membri della banda - una ...

Ismael H'Maidat - l'ex di Brescia e Roma condannato a 4 anni per rapina a mano armata : Si è conclusa nel peggiore dei modi la carriera del centrocampista ventiduenne, di proprietà della Roma e con un passato in Italia anche con le maglie di Ascoli, Vicenza e Brescia, Ismael H'Maidat, ...

Roma : pistole nascoste in motorini rubati - scoperta base dei rapinatori : Roma – E’ una vera e propria base logistica dei rapinatori quella scoperta dai Carabinieri della Stazione Roma Cinecitta’ durante un controllo all’interno dei locali garage di pertinenza ai palazzi popolari in via Marco Dino Rossi. Ispezionando l’area, di libero accesso, i Carabinieri hanno trovato tre motoveicoli risultati rubati tra il 2016 e il 2018. All’interno dei vani sottosella dei veicoli, i ...

Roma - tabaccaio mette ko rapinatore grazie allo spray al peperoncino : Quando gli agenti lo hanno intercettato aveva le mani sul viso e stava urlando come un forsennato per il bruciore. È finita con una fuga neanche tanto rocambolesca per un rapinatore Romano di ventinove anni che è incappato in un tabaccaio armato di spray al peperoncino.I fatti si sono svolti nel tardo pomeriggio di sabato in via Marmorata, nel quartiere di Testaccio. Il malintenzionato era entrato nella tabaccheria di F.C. pretendendo del denaro ...

Roma : aggrediscono e rapinano prostituta in due - un arresto : Roma – “Nel corso di ulteriori accertamenti investigativi, i Carabinieri della Stazione Roma piazza Dante hanno arrestato un cittadino colombiano di 32 anni, che la sera del 5 novembre prese parte alla rapina di una donna italiana che si prostituiva, assieme ad un egiziano, di 19 anni, gia’ arrestato, due giorni dopo il fatto, il 7 novembre. I militari hanno accertato, grazie anche alle dichiarazione della vittima e alla ...

Roma : in manette due rapinatori seriali di supermercati a San Basilio : Roma – In seguito ad una complessa e articolata indagine, gli uomini della Polizia di Stato hanno catturato due rapinatori seriali di supermercati. Romani di 41 e 40 anni, entrambi pregiudicati, erano sospettati di aver commesso delle rapine, durante l’estate, nel quartiere San Basilio, a Roma. Gli investigatori del commissariato di zona, diretto da Agnese Cedrone, analizzando e comparando i filmati dei vari sistemi di sicurezza ...

Rapina in villa : estradato da Romania sesto componente banda : E' stato estradato dalla Romania Marius Adrian Martin, sesto componente della banda responsabile della Rapina in villa dei coniugi Martelli a Lanciano lo scorso 23 settembre. L'uomo, 34anni, romeno, ...

Roma - migrante picchia e rapina donna per pochi euro : La Stazione Tiburtina di Roma è ancora teatro di un'aggressione. La vittima è una trentenne Romana che, sabato sera, è stata rapinata per pochi spicci da un migrante che probabilmente ruota attorno alla tendopoli dell'ex centro Baobab, dove qualche settimana fa è avvenuto persino uno stupro.Il rapinatore di colore ha colto di sorpresa la donna, l'ha strattonata e, poi, è scappato con la sua borsetta. Fortunatamente la vittima è stata soccorsa ...

Roma : aggressione e rapina contro minorenni - custodia cautelare per 20enne : Roma – rapina aggravata. Questo il reato di cui dovra’ rispondere un 20enne, cittadino straniero. E’ il 5 luglio scorso quando il giovane, insieme a 4 amici, ha accerchiato 3 ragazzi minorenni, portandoli in una strada scarsamente illuminata e li’, ad uno di loro, minacciandolo con un oggetto appuntito, ha iniziato a frugargli nelle tasche. Le altre vittime, intanto, sono state bloccate con le spalle al muro dai suoi ...

Roma : identificati 16enni che a giugno rapinarono coetanei a villa Borghese : Roma – I Carabinieri della Stazione Roma Piazza Farnese, a conclusione di una complessa attivita’ investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni della Capitale, ha dato esecuzione ad un’ordinanza di sottoposizione alla misura del collocamento in comunita’, emessa dal G.I.P., nei confronti di due 16enni Romani, riconosciuti come gli “attori” principali della baby ...