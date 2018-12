Roma | pensionato ridotto in schiavitù dai vicini | arrestata una donna

Nascondeva 165 chili di marijuana nelle campagne Roma ne : nei guai insospettabile pensionato : I militari del Comando provinciale della Guardia di Finanza di Roma hanno sequestrato oltre 165 kg di marijuana , in un casolare nell'agro del comune di Mazzano Romano e tratto in arresto un ...

Roma : Fiamme Gialle sequestrano 165 kg marijuna - arrestato pensionato : Roma – I militari del Comando provinciale della Guardia di Finanza di Roma hanno sequestrato oltre 165 kg di marijuana, in un casolare nell’agro del comune di Mazzano Romano e tratto in arresto un insospettabile pensionato, proprietario del fondo. I Finanzieri del I Gruppo Roma dopo un’accurata attivita’ investigativa, coordinata dalla Procura della Repubblica di Tivoli e partita dal monitoraggio delle aree della movida ...