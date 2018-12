Roma | Municipio VIII | targa ricorda sacrificio agente Iavarone

Roma : da 27 dicembre centri invernali per bimbi in Municipio I : Roma – A partire dal 27 dicembre saranno aperti, anche quest’anno, i centri invernali organizzati dal Municipio Roma I Centro, per i bambini e ragazzi di eta’ compresa tra i 3 e i 10 anni. “Un servizio prezioso che manca a livello centrale e che invece come Primo Municipio abbiamo voluto organizzare, implementandolo rispetto agli scorsi anni, passando da 5 a 8 sedi. Perche’ se il lavoro richiede alle persone sempre ...

Comitato Disabilità Municipio X - Roma : “Attraverso Te – Storie di Siblings” : Domenica 16 dicembre 2018, durante quello che è ormai diventato l’appuntamento annuale del “Comitato Disabilità Municipio X” di Roma, con il territorio, è stata presentata in anteprima nazionale, al multisala Cineland, alla presenza del Vice Sindaco di Roma Luca Bergamo, della presidente del Municipio X Giuliana Di Pillo e dei numerosissimi spettatori venuti ad assistere, la seconda, meravigliosa opera, scritta e diretta da Pamela Pompei, dal ...

Roma : domenica Municipio VIII promuove assemblea cittadina su rifiuti : Roma – Dopo l’incendio all’impianto di trattamento meccanico-biologico di via Salaria a Roma, l’VIII Municipio promuove un’assemblea cittadina sul tema dei rifiuti. L’incontro si terra’ domenica 16 dicembre alle ore 10 a Casale Ceribelli, in via Pico della Mirandola 36. Partecipera’ all’assemblea il presidente dell’VIII Municipio Amedeo Ciaccheri. Al centro del dibattito “le ...

Lega con Salvini -XV Municipio Roma nord : Roma – Venerdì 14 dicembre, alle ore 18:30, presso il Regal Park Hotel in Via Cassia 1171/G la Lega con Salvini-XV Municipio apre le porte a Roma nord ed ai suoi cittadini. Territorio, identità e prospettive future. Sarà l’occasione per parlare con i cittadini di Roma nord di questi ed altri temi cari alla Lega come sicurezza e decoro, viabilità e futuro del territorio. All’ordine del giorno però, non solo la città di Roma e la ...

Roma - incendio sulla Salaria nel centro raccolta rifiuti. Rischio nube tossica - il Municipio : «Non aprite le finestre». La Procura : «Disastro colposo» : Un grande incendio si è sprigionato nello stabilimento di trattamento rifiuti in via Salaria 907. Dalle 4:27 dodici squadre dei vigili del fuoco e oltre 40 uomini sono impegnati...

Roma : 10 dicembre studenti Municipio II per riflettere su leggi razziali : Roma – Il II Municipio di Roma Capitale, in collaborazione con il Dipartimento di Scienze della Formazione dell’Universita’ di Roma 3 ed il Dopo Lavoro Ferroviario, in occasione dell’80esimo anniversario della promulgazione delle leggi razziali e del 70esimo anniversario della Dichiarazione dei Diritti Umani delle Nazioni Unite, ha realizzato un progetto formativo per mantenere vivo il ricordo e la memoria storica di ...

'Esquilino chiama Roma' - presidente I municipio : "Mettere a sistema buone pratiche" : Roma, 5 dic. - (AdnKronos) - Con sostegno dell’Associazione Piazza Vittorio Aps ed il patrocinio di Enpam, il “Gruppo di lavoro via Giolitti” intende promuovere l'iniziativa 'Esquilino chiama Roma', per promuovere un progetto urbano di valorizzazione dell'area. All'iniziativa tenutasi nella splendid

Celli : Municipio VI non diverrà discarica Roma - si individuino siti adatti : Roma – “Il Tmb Salario e’ stato dichiarato fuori norma dall’Arpa Lazio, che ne ha constatato il funzionamento a regimi ridotti, la mancata stabilizzazione della frazione organica e l’emissione di cattivi odori. Il Presidente del Municipio III Caudo ha dovuto interpellare la procura per ottenere il ripristino della legalita’ nella gestione dell’impianto o la sua definitiva chiusura (cosa peraltro ...

Del Bello-D’Elia-Boca : Roma Capitale penalizza nostro Municipio : Roma – “Un bilancio inadeguato, su cui oggi in Consiglio abbiamo espresso parere negativo: meno soldi per l’assistenza ai disabili, ai minori e agli anziani fragili, nessun finanziamento nuovo ai progetti sociali. Un bilancio che non riesce neppure a garantire l’esistente, mentre avremmo bisogno di un bilancio espansivo, capace di promuovere benessere, non solo rispondere, peraltro non sufficientemente, ai bisogni delle ...

Pieroni (III Municipio) : “A Porta di Roma case ancora senza servizi” : Roma – “Non appena insediati, abbiamo offerto alla Giunta Raggi la nostra piena collaborazione per affrontare la grave situazione di Porta di Roma, con migliaia di cittadini da anni ostaggio di un quartiere in cui sono state consegnate le case, ma le opere pubbliche non sono state finite, non sono state curate dai costruttori per il tempo previsto dalla convenzione e non sono mai state acquisite al patrimonio ...

Roma. I Nidi e le scuole dell’Infanzia del Municipio VII si aprono alla Città : Martedì 27 novembre alle 15 apre, con l’inaugurazione a cura dell’Assessorato Scuola del Municipio, la mostra Da Zero a Sei

Roma - nel solo VII municipio accertati altri trenta abusi edilizi dei Casamonica. Ma sono finiti i fondi per gli abbattimenti : Un “duro colpo” o una “goccia nel mare”? Questione di prospettive. Perché se la definizione di “giornata storica”, coniata da Virginia Raggi per il blitz alle villette della famiglia Casamonica al Quadraro, ha ragione di essere in relazione agli oltre 2 decenni di ordinanze di demolizione mai andate a segno, si può dire che l’impero del clan sinti capitolino è stato solo intaccato. A tutt’oggi, infatti, ci sono circa 30 abusi edilizi accertati a ...