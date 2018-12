Roma | Marcano si avvicina al Siviglia | Monchi punta Iago Maidana

ilmessaggero

: #Calciomercato #Roma, possibilità Siviglia per #Marcano ? - DiMarzio : #Calciomercato #Roma, possibilità Siviglia per #Marcano ? - corradone91 : Primi movimenti in #SerieA: #Marcano potrebbe lasciare la #Roma per il #Siviglia. Cambio in porta per il #Genoa: è… - vale_crak : Calciomercato Roma, Marcano potrebbe tornare in Spagna: ci pensa il Siviglia… -

(Di venerdì 21 dicembre 2018) Come da copione, ieriè rientrato dagli Usa. L'incontro con Pallotta è servito per illustrare al presidente il progetto tecnico. A breve e medio termine. Se su Di Francesco, per ora passa la ...