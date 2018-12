ROMA | MAMMA SUICIDA NEL TEVERE | SI CERCANO ANCORA LE GEMELLINE Ultime notizie

Dramma a ROMA - mamma morta nel Tevere : «Sparite gemelline di 6 mesi». Procura indaga per omicidio-suicidio : Incredibile tragedia a Roma , dove una donna di 38 anni è stata trovata morta nel Tevere nelle prime ore di questa mattina: poche ore prima si sarebbe allontanata di casa insieme alle due...

Dramma a ROMA - mamma morta nel Tevere : «Sparite gemelline di 5 mesi». Procura indaga per omicidio-suicidio : Tragedia a Roma , dove una donna di 38 anni è stata trovata morta nel Tevere nelle prime ore di questa mattina: poche ore prima si sarebbe allontanata di casa insieme alle due figliolette, due...

ROMA - mamma si lancia nel Tevere. Si cercano le due figlie di sei mesi : La donna si era allontanata da casa stamani con le due gemelline. E' stata vista lancia rsi nel fiume all'altezza di Ponte Testaccio. Ripescato il corpo. Non c'è traccia delle due piccole.

ROMA - il mistero della 17enne suicida. La mamma a Chi l'ha visto : 'la descrizione dell'autopsia non è di mia figlia' : Era il giorno di San Valentino dell' anno scorso quando è stato ritrovato il corpo in fin di vita di Laura , una ragazza di 17 anni con il sogno di diventare uno chef. Nonostante le indagini, le ...

Giulia De Lellis si scatena al live ROMAno di Irama con la mamma - la zia e la sorella : La storia d'amore tra Giulia De Lellis e Irama procede a gonfie vele: a qualche settimana dalla diffusione del gossip che li voleva in coppia, i due ragazzi stanno iniziando a mostrarsi sempre più spesso sui social network, per la gioia dei loro già tantissimi sostenitori. A confermare che il sentimento nato tra l'infuencer e il cantante è forte e sopratutto vero, è stata la presenza di alcuni familiari di lei al live che il vincitore di Amici ...