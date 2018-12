Roma | il punto sulle uscite | Schick può partire | Marcano verso Siviglia

Roma - il punto sugli infortunati : Dzeko il più avanti - prima volta sul campo per Pellegrini : Dopo il giorno di pausa successivo al match vinto contro il Genoa, la Roma è tornata in campo dividendosi tra palestra e campo. Allenamento individuale in campo per i reduci da infortunio Dzeko, Lorenzo Pellegrini, El Shaarawy e De Rossi. Il capitano ieri è stato vittima di una sindrome influenzale, ma dovrebbe comunque essere disponibile per il big match contro la Juve. Lorenzo Pellegrini è tornato sul campo per la prima volta ...

Nuovo stadio della Roma - ignorato un punto fondamentale : Il Politecnico di Torino, sul tema del traffico legato al progetto del Nuovo stadio di proprietà della Roma, non poteva usare un aggettivo più appropriato e chiarificatore: catastrofico. Non che ci ...

Roma - il punto dall’infermeria : si ferma ancora Pellegrini - Fazio verso il recupero : Roma, Fazio e Pellegrini sono presenti nel bollettino medico di giornata in casa giallorossa: Di Francesco analizza la situazione in vista del weekend La Roma si appresta a ripartire dopo il pareggio contro l’Inter, ma dovrà farlo ancora con qualche problema relativo agli infortuni. Lorenzo Pellegrini è stato infatti costretto a fermarsi nuovamente a causa di una ricaduta dopo l’infortunio al flessore della coscia destra dei ...

Serie A - gol e polemiche tra Roma e Inter : 2-2 - il punto che brucia per entrambe : Roma-Inter 2-2 nel posticipo serale della 14/a giornata di Serie A. Nerazzurri in vantaggio con Keita al 37'. Nella ripresa il provvisorio pareggio dei giallorossi con Under, 52',. Inter ancora avanti ...

Manovra : prove di disgelo tra Roma e Bruxelles. Conte : "C'è un punto d'incontro" : Così il ministro dell'Economia, in conferenza stampa al termine del G20 a Buenos Aires. Descrivendo il "dialogo non formale" con la Commissione Ue per cercare una soluzione "non attaccandosi a numeri ...

Manovra : prove di disgelo tra Roma e Bruxelles. Conte : "C'è un punto d'incontro" : Così il ministro dell'Economia, in conferenza stampa al termine del G20 a Buenos Aires. Descrivendo il "dialogo non formale" con la Commissione Ue per cercare una soluzione "non attaccandosi a numeri ...

Roma-Real Madrid - dalle 21.00 La Diretta Ai giallorossi basta un punto per la qualificazione : Roma e Real Madrid si sfidano all'Olimpico nella penultima giornata della fase a gironi di Champions League: entrambe le squadre, reduci rispettivamente dai successi in trasferta con CSKA Mosca e ...

Match point Roma : contro il Real basta un punto per gli ottavi : Roma – Roma e Real Madrid si affrontano questa sera alle 21.o0 allo stadio Olimpico capitolino. Entrambe le squadre non stanno affrontando un periodo facile nei rispettivi campionati: giallorossi reduci dallo scialbo KO di Udine per 1-0. Blancos provenienti dalla clamorosa sconfitta per 3-0 sul prato dell’Eibar. Diverso il discorso internazionale: un punto vorrebbe difatto dire matematica qualificazione per ambedue agli ottavi di ...

La Roma sogna una notte Real : manca un punto per la qualificazione : Il pubblico fa la sua parte in anticipo e a scatola chiusa: l'Olimpico, per la prima volta in questa stagione, torna a riempirsi come nelle notte più belle di Champions. Saranno più di 60 mila gli ...

Roma - Di Francesco : 'La vittoria con la Sampdoria un punto di partenza' : Eusebio Di Francesco non ha vinto la Panchina d'Oro, ma col risultato convincente ottenuto contro la Samp ha il sorriso in canna. Deciso, non cambia idea: 'Il nostro obiettivo resta la Champions anche ...

La Roma supera il Cska Mosca. Serve ancora un punto : il G16 a un passo : Però, come riportato nell'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport', il risultato è meritato , alla promozione agli ottavi manca soltanto un punto o forse neppure quello, ed era dal 2008-09 che i ...

?Cska-Roma 1-2 : Manolas più Pellegrini - giallorossi a un punto dalla qualificazione : La Roma batte il Cska Mosca in trasferta per 2-1 in Champions League e vola a un solo punto dalla qualificazione agli ottavi di finale. In gol Manolas, Sigurdsson e Lorenzo Pellegrini. Va detto...

Copenhagen. Nasce il 'LaudRomat café' la lavanderia automatica diventa punto di incontro tra locali e turisti : E forse dare il via a qualche altro negozio in giro per il mondo. Condividi I Laudromat Cafè, finiti perfino nella serie tv danese 'Lykke', Happy Life,, rientrano nell'ormai consolidata tendenza dei ...

Accordi commerciali a protezione Dop - Aicig fa il punto a Roma : Roma, 30 ott., askanews, - La protezione delle denominazioni DOP Asiago, Grana Padano, Parmigiano Reggiano e Pecorino Romano nel contesto degli Accordi commerciali di libero scambio come garanzia dei ...