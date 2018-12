Roma | coppia di vicini di casa schiavizza anziano 73enne | costretto a chiedere l’elemosina

Roma - anziano schiavizzato e costretto a elemosinare : coppia arrestata - : Attraverso minacce e vessazioni obbligavano il 73enne a consegnare loro la pensione e a chiedere l'elemosina. I due aguzzini, un tempo amici dell'uomo, sono ora accusati di riduzione in schiavitù ...

Roma - anziano schiavizzato e costretto a elemosinare : coppia arrestata : Roma, anziano schiavizzato e costretto a elemosinare: coppia arrestata Attraverso minacce e vessazioni obbligavano il 73enne a consegnare loro la pensione e a chiedere l’elemosina. I due aguzzini, un tempo amici dell’uomo, sono ora accusati di riduzione in schiavitù aggravata Parole chiave: ...

Champions League 2019 - il sorteggio degli ottavi : tutti gli accoppiamenti. Sarà Juventus-Atletico Madrid - la Roma pesca il Porto : A Nyon si è svolto il sorteggio degli ottavi di finale della Champions League 2018-2019 di calcio, l’urna svizzera ha definito gli accoppiamenti del primo turno a eliminazione diretta della massima competizione continentale. Le migliori sedici squadre d’Europa hanno così conosciuto quali saranno le avversarie che dovranno affrontare tra febbraio e marzo nelle consuete sfide in andata e ritorno che spalancheranno le porte sui quarti ...

“Ve svejate?” - a Roma scoppia la contestazione dei tifosi : prima il silenzio - poi striscioni e fischi : Durante Roma-Genoa scoppia la contestazione dei tifosi giallorossi: fischi e striscioni all’indirizzo di società, giocatori e allenatore Situazione caldissima a Roma. La contestazione dei tifosi è arrivata puntuale com’era stata annunciata alla vigilia della sfida con il Genoa. Nel mirino indistintamente la società (nelle figure di Pallotta e Baldissoni), i giocatori e anche Di Francesco. Uno striscione riassume il tutto: ...

Elisabetta Gregoraci ancora con Francesco Bettuzzi - la coppia in giro per Roma [GALLERY] : Elisabetta Gregoraci di nuovo accanto a Francesco Bettuzzi, la showgirl dopo la separazione da Flavio Briatore avvistata più volte con l’imprenditore Nessuna conferma da parte di Elisabetta Gregoraci, eppure gli avvistamenti che la vedono insieme a Francesco Bettuzzi sembrano confermare la liaison tra i due. A circa un anno dalla separazione tra la showgirl calabrese e Flavio Briatore, la bella Elisabetta è stata più volte beccata ...

Lista di bimbi di etnia rom - scoppia il caso a Roma. Campidoglio : 'Procedura interna' : 'Alunni di etnia rom senza Isee'. La mail arrivata al Segretariato sociale, finita in Comune e stilata dall'Ufficio Quote contributive del XII Municipio ha scatenato un polverone. C'è un elenco di una ...

I cinema in guerra contro Netflix : "Roma" di Cuarón esce in sala e scoppia la polemica : Dopo il film su Cucchi il colosso dello streming manda in sala il capolavoro del regista messicano che ha trionfato a Venezia. Il mondo degli esercenti si spacca. «Difendiamo la qualità». «No è l'inizio della fine» "Roma", Cuarón e il Messico diviso in un piano sequenza " Il caso Cucchi visto da vicino "

Roma - affari di coppia : C'è finalmente anche l'altra Roma. Che si fa largo nello spogliatoio giallorosso. E' quella dei panchinari che non vogliono più restare seduti a guardare. Di Francesco prende atto di questa piacevole ...

Roma - scoppia incendio in un edificio occupato : tre feriti : incendio in un ex hotel di via Prenestina, alla periferia di Roma. Le fiamme sono divampate all'ultimo piano dello stabile attualmente occupato da diverse persone. Sul posto vigili del fuoco e polizia.

Incredibile grandinata a Roma - coppia bloccata in auto nell'acqua e nel ghiaccio : Una vera e propria bomba d'acqua accompagnata da una grandinata di proporzioni epiche si è abbattuta su Roma. Nel video girato domenica sera e pubblicato su Facebook si vede una coppia in auto che ...

Torino - addio Luci d'Artista in via Roma e via Lagrange : la giunta Appendino le sposta in periferia - scoppia la polemica : Bufera sulle "luminarie d'autore" che, inizialmente pensate per Natale, si sono trasformate in una maxi-installazione a cielo aperto da ottobre a gennaio. Protesta la Circoscrizione Centro: "Danni a turismo e commercio"