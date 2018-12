Roma | continuano ricerche gemelle disperse dopo suicidio Pina Orlando

Roma : continuano controlli a Trastevere - denunce e contravvenzioni anti-alcol : Roma – Rimane costantemente sotto l’occhio dei Carabinieri lo storico rione di Trastevere , luogo di ritrovo di migliaia tra turisti e cittadini non solo per le bellezze architettoniche e dei suoi vicoli, ma anche perche’ rappresenta uno dei cuori pulsanti della movida della Capitale. In questo ambito, si collocano i quotidiani controlli svolti dai Carabinieri di Roma , finalizzati ad arginare eventuali fenomeni di degrado o di ...

Roma-Inter - continuano le polemiche dopo l'arbitraggio di Rocchi : A distanza di più di una settimana continua a far discutere il match tra Roma ed Inter, giocato domenica 2 dicembre allo stadio Olimpico e terminato sul risultato di 2-2. Nell'occhio del ciclone l'arbitro della gara, Gianluca Rocchi, che non ha fischiato un calcio di rigore a favore della squadra giallorossa nel primo tempo per un fallo di Danilo D'Ambrosio su Nicolò Zaniolo e uno a favore dei nerazzurri nel finale per un fallo di Kostas Manolas ...