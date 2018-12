Roma - anziano schiavizzato e costretto a elemosinare : coppia arrestata - : Attraverso minacce e vessazioni obbligavano il 73enne a consegnare loro la pensione e a chiedere l'elemosina. I due aguzzini, un tempo amici dell'uomo, sono ora accusati di riduzione in schiavitù ...

Scene da Arancia Meccanica a Roma : anziano sequestrato e brutalizzato in casa : L'uomo è stato picchiato e immobilizzato a letto. Poche ore dopo i rapinatori hanno tentato un altro colpo a casa di...

Paura in autostrada : anziano viaggia contRomano per 10 km : Nella notte tra martedì 13 e mercoledì 14 novembre un anziano signore ha fatto scattare l'allarme nel tratto urbano...