Roma | al Gemelli cena per poveri e bisognosi alla Vigilia di Natale

Tragedia a Roma - donna si getta nel Tevere : si cercano le due gemelline : Tragedia a Roma dove una donna si è gettata nel Tevere. Da quanto si apprende la donna 38 anni, si era allontanata stamani da casa con le due figlie, gemelle di sei mesi. A dare l’allarme un passante che ha visto la donna lanciarsi nel fiume all’altezza di Ponte Testaccio. Nessuna traccia al momento delle bambine: in corso ricerche da parte dei vigili del fuoco e della polizia. La Procura di Roma ha avviato una indagine per ...

