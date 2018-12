Roma | a 73 anni ridotto in schiavitù ed umiliato dai vicini di casa | arrestata una 61enne

Morto Andrea G. Pinketts - tra Romanzi e vita addio al “cannibale” che scoprì il mostro di Foligno : Si è spento a 57 anni nella sua Milano Andrea G. Pinketts. Da tempo malato di tumore, col suo sigaro e bicchiere di birra, è stato a lungo il simbolo di quella "gioventù cannibale" di scrittori venuti fuori a metà anni Novanta. Fu anche un grande giornalista d'inchiesta: si infiltrò nella setta de I bambini di Satana e indicò alla polizia Luigi Chiatti, il mostro di Foglino.Continua a leggere

Maltempo Livorno - Rossi porta a Roma la conta dei danni : 6 - 6 milioni di euro : La Toscana ha inviato oggi al dipartimento della protezione civile nazionale il censimento ufficiale dei danni causati dall’alluvione di Livorno del settembre 2017. I danni complessivi ammontano a 6,6 milioni: 3,6 a carico di privati, altri 3 rimediati dalle imprese nei territori di Livorno, Collesalvetti e Rosignano Marittimo. Il presidente della Regione, Enrico Rossi, nella sua veste di commissario straordinario ha anche inviato il piano ...

Perché la Parigi multietnica degli anni ’70 di Romain Gary è più attuale che mai (di G. Fantasia) : Quando uscì, per la prima volta in Francia, "La vie devant soi" era il 1975 e, nel giro di poche settimane, divenne un caso editoriale fino a vincere il Prix Goncourt, il più importante premio letterario francese. Del suo autore, un tale Émile Ajar, si sapeva poco o nulla e soltanto in seguito si scoprì che, in realtà, dietro quel nome si celava Romain Gary, un autore snobbato e disprezzato dai critici che lo ...

Donna di 38 anni si getta nel Tevere a Roma - scomparse le figlie gemelle di 6 mesi : Una Donna di 38 anni si è lanciata nelle acque del Tevere. E le sue figlie di appena 6 mesi risultano scomparse. «Le stiamo cercando ovunque nel fiume, ma anche nei cassonetti», hanno spiegato gli investigatori che indagano su quello che ha tutta l’aria di essere un omicidio-suicidio. La tragedia è avvenuta nella Capitale dove questa mattina poco d...

Roma. Anziana di 95 anni trovata morta in casa a Borgo : Una pensionata di 95 anni è stata rinvenuta senza vita sul pavimento della sua camera da letto. La macabra scoperta

Montesano : "Dopo 40 anni torno 'Rugantino' per amore di Roma" : Dopo 40 anni mi guadagnerò la pensione: dopo questo spettacolo la potrò prende' pure io quota 100 ?", chiede scherzando sull'attualità politica. E se per Montesano 'Rugantino' resta uno dei pilastri ...

Atletica – La Huawei RomaOstia Half Marathon compie 45 anni : La mezza maratona più partecipata d’Italia celebra il 45° anniversario con una medaglia speciale e tante novità riservate a tutti gli iscritti La Huawei RomaOstia Half Marathon taglia il nastro dei 45 anni e lo fa in grande stile. La mezza maratona (km 21,097) più partecipata d’Italia, in programma domenica 10 marzo 2019 a Roma, regala agli iscritti tante novità e incredibili sorprese. Huawei RomaOstia ha creato una speciale medaglia ...

Nanni : Romani e turisti vittime disagi metro ma Raggi volta le spalle : Roma – “Da giorni romani e turisti sono ostaggio delle metropolitane di Roma, con migliaia di cittadini ai quali è impossibile utilizzare le centralissime Repubblica, Barberini e Spagna per disservizi vari. Una situazione da terzo mondo sulla quale la sindaca Raggi ancora una volta preferisce voltare le spalle ai romani”. Così in una nota Dario Nanni, coordinatore di Roma e provincia di Italia in Comune. “Proprio nel ...

ContRomano sulla statale - sei morti : 5 ragazzi tra i 20 e i 33 anni e un 52enne. Auto a fuoco : Contromano sulll'innesto della statale: morte sei persone, cinque sono ragazzi tra i 20 e i 33 anni, uno un uomo di 52 anni. Lo scontro frontale è avvenuto ieri sera tra la strada...

