Rocco Papaleo l’annuncio | sarà lui il conduttore del Dopofestival di Sanremo

DopoFestival 2019 - Rocco Papaleo alla conduzione : L'annuncio arriva direttamente dal palco del Casinò di Sanremo. E dallo stesso palco, il prossimo febbraio, sarà Rocco Papaleo a condurre il DopoFestival , il consueto appuntamento che segue le serate del Festival della Canzone Italiana. L'attore lucano, mattatore sul palco dell'Ariston sette anni fa insieme a Gianni Morandi, ha partecipato allo scorso Festival nella giuria di esperti.Nel 2011, Papaleo presentò il brano Come vivere per il ...

Rocco Papaleo giovedì sul palco dell'Alfieri : In scena 'Coast to Coast' Sarà " Coast to Coast", il nuovo spettacolo di Rocco Papaleo , il protagonista del secondo appuntamento della stagione musicale del Teatro Alfieri. Scritto con Valter Lupo, ...