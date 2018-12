Rocco Papaleo conduttore del DopoFestival

davidemaggio

: 'Sarò il conduttore del #DopoFestival' Parola di @Rocco_Papaleo, l'annuncio in diretta sul palco di #SanremoGiovani… - Raiofficialnews : 'Sarò il conduttore del #DopoFestival' Parola di @Rocco_Papaleo, l'annuncio in diretta sul palco di #SanremoGiovani… - RaiUno : 'Ma se al pane e frittata di mia madre gli levi il pane e frittata... rimane mia madre, che me ne può sempre fare u… - filippo898 : RT @itsDanilooo: L'ultima volta abbiamo lasciato Annalisa e Rocco Papaleo così #SanremoGiovani -

(Di venerdì 21 dicembre 2018)Saràil presentatore del2019. E’ stato lo stesso attore lucano a rivelarlo ieri sera, durante la prima serata di Sanremo Giovani, condotta da Pippo Baudo e da Fabio Rovazzi, che ha sancito la vittoria e l’approdo nei Big di Einar.“Devo fare un annuncio – le parole diche, appena entrato al Teatro del Casinò, si è preso subito il centro della scena – Sarò ildel Dopo Festival”. L’attore ha quindi camminato in lungo e in largo sul palco, “per prendere le misure” in vista dell’impegno di febbraio, ironizzando sulle dimensioni ridotte dello stesso rispetto a quello dell’Ariston, che ospita il Festival e da lui già calcato in occasione di Sanremo 2012. Quell’edizione, infatti, lo vide protagonista nel ruolo di spalla di Gianni Morandi (nel cast anche una allora sconosciuta Ivana Mrazova): le sue gag, su tutte quella del ballo ...