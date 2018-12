Roberto Cavalli commenta un post di Chiara Ferragni e Fedez | “Amore o pubblicità?”

Roberto Cavalli non crede all'amore fra la Ferragni e Fedez : Che tra Chiara Ferragni e Roberto Cavalli non scorra buon sangue è fatto saputo e risaputo. In più occasioni lo stilista ha attaccato duramente la fashion blogger. Si parla sia di eventi pubblici che ...

Chiara Ferragni e Fedez/ L'affondo di Roberto Cavalli : 'amore o pubblicità?' : Chiara Ferragni e Fedez regalano ai fans una foto d'amore scattata nella Galleria di Milano, ma Roberto Cavalli affonda: 'amore o pubblicità?'.

Chiara Ferragni - il direttore artistico di Roberto Cavalli si scusa con lei : Gli utenti Instagram che commentano i post di Chiara Ferragni si possono generalmente dividere in due categorie: quelli che la venerano e quelli che la insultano, e questa non è una novità. A sorprendere, però, è che questa volta tra i commenti contro la fashion blogger ne sia comparso uno a firma di un famoso stilista: Roberto Cavalli, che non glie le ha mandate a dire. Ma qeusta lo sapevamo già. Quello che non sapete è che al commento dello ...

Chiara Ferragni - il direttore artistico di Roberto Cavalli si scusa con lei : Gli utenti Instagram che commentano i post di Chiara Ferragni si possono generalmente dividere in due categorie: quelli che la venerano e quelli che la insultano, e questa non è una...

Chiara Ferragni insultata da Roberto Cavalli - il direttore creativo del brand prende le distanze : scuse e fiori per l’influencer : Paul Surridge, direttore creativo della Roberto Cavalli Company, chiede scusa a Chiara Ferragni dopo l’inappropriato commento dello stilista italiano nei confronti dell’influencer Roberto Cavalli è stato protagonista in questi giorni per l’inappropriato commento lasciato sotto una foto di Chiara Ferragni sui social. Lo stilista italiano ha insultato l’influencer mettendosi tutti contro, compreso Fedez (VEDI QUI) e ...

Chiara Ferragni seminuda su Instagram : Roberto Cavalli la bacchetta e interviene Fedez - FOTO - : A infastidire il noto stilista una FOTO in lingerie postata su Instagram dalla fashion blogger più seguita del mondo a amatissima sui social. Nell'immagine in questione, la miliardaria influencer si ...

Chiara Ferragni in lingerie - Roberto Cavalli la attacca : 'Chi credi di essere? Sei solo una macchina da soldi' : Chiara Ferragni ha postato sul suo profilo Instagram una foto in lingerie trasparente firmata Intimissimi . Ma lo scatto ha fatto infuriare lo stilista Roberto Cavalli che l'ha attaccata pubblicamente:...

Roberto Cavalli dure critiche contro Chiara Ferragni : Chiara Ferragni per il “Financial Times” è la settima potente influncer nel mondo, ma non è tutto sempre rose e fiori. Lo stilista Roberto Cavalli su “Instagram” critica la fashion blogger, il tutto si è scatenato da una foto che ritrae Chiara Ferragni con un completo intimo trasparente. Tra i vari commenti, positivi, ammiccanti, invidiosi, ironici, moralisti, ecco spiccare quello di Roberto Cavalli: “Stai facendo pubblicità al tuo ombelico! Chi ...

Roberto Cavalli attacca brutalmente la Ferragni in intimo - il silenzio di Chiara e la replica di Fedez sui social [FOTO] : Chiara Ferragni criticata apertamente da Roberto Cavalli, dopo la polemica con Stefano Gabbana un altro stilista attacca la fashion blogger: la replica di Fedez Chiara Ferragni posta una foto in intimo, sponsorizzando il marchio di lingerie di cui è testimonial, ma un commento in particolare attira l’attenzione dei fan dell’influencer. È quello dello stilista italiano Roberto Cavalli, che con un messaggio breve e conciso ...