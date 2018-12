Rivelo | le confessioni di Costantino Vitagliano e Jessica Mazzoli

dilei

: Rivelo, le confessioni della quinta puntata - viviromatv : Rivelo, le confessioni della quinta puntata - Novella_2000 : Andrea Pinna a #Rivelo si lascia andare in lacrime a confessioni choc -

(Di venerdì 21 dicembre 2018)si raccontano nella trasmissione, frascomode e rivelazioni scottanti.Lorella Boccia ha intervistato nel suo show in onda su Real Time, il tronista per eccellenza:. Oggi l’ex modello ha 44 anni e una figlia di tre anni, Ayla, nata dalla sua relazione con la modella Elisa Mariani, da cui si è separato poco prima della nascita della piccola. Era il 2003 quandoarrivò nello studio di Uomini e Donne, diventando “il tronista”. La sua storia con Alessandra Pierelli divenne da subito un fenomeno mediatico, portando al successo la coppia.Anche dopo l’addio alla corteggiatrice,continuò la sua carriera in televisione, entrando nella scuderia di Lele Mora, proprio quando Fabrizio Corona iniziava a farsi strada fra starlette e vip, pronto a diventare il re dei ...