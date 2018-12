Risultati NBA – Gallinari show! I 35 punti di Harden non bastano ai Rockets

Nba - Risultati : Warriors fermati dai Jazz - Belinelli e gli Spurs scatenati a Orlando : Utah Jazz-Golden State Warriors 108-103 - 'Vogliamo giocare sempre così, facendo girare la palla e divertendoci'. Più che un mantra, quello di Rudy Gobert sembra una ricetta per provare a fermare ...

NBA - Risultati della notte : Golden State cade con Utah - Phoenix sorprende Boston : Utah Jazz-Golden State Warriors 108-103 Di ritorno dalla trasferta di cinque partite a Ovest, coach Steve Kerr aveva dichiarato che gli Warriors erano pronti a "fare filotto", inanellando una serie di ...

NBA 2019 - i Risultati della notte (20 dicembre) : Raptors battono Pacers - Celtics sorpresi dai Suns - Spurs ok con 18 di Belinelli : notte NBA davvero piena, quella terminata poche decine di minuti fa: si sono giocate dodici partite. Tra queste c’era Raptors-Pacers, che ha messo di fronte la prima e la terza della Eastern Conference. Andiamo a vedere cos’è successo nella notte e quali giocatori hanno lasciato il segno più importante. Il match più atteso della notte lo vincono i Toronto Raptors, che rimontano uno svantaggio di 10 punti all’inizio ...

Risultati NBA – Harden si prende la Capitale! Simmons e Westbrook vittorie in tripla doppia : ko Celtics e Warriors : Verdetti importanti nella notte NBA: James Harden guida i Rockets nel successo sugli Wizards, Ben Simmons e Russell Westbrook trascinano Sixers e Thunder con 2 triple doppie. Ko Celtics e Warriors Quella appena trascorsa è stata una notte NBA di grandi emozioni e con verdetti davvero inaspettati. Scontro fra titani sul parquet del Fiserv Forum di Milwaukee con Anthony Davis e Giannis Antetokounmpo che si danno battaglia senza esclusione di ...

Basket Nba - Risultati : Denver più forte di Doncic. Indiana - che beffa coi Cavs : Nikola Jokic chiude con 32 punti e 16 rimbalzi, Jamal Murray aggiunge 22 e 15 assist , massimo in carriera, : sono loro le facce dei Nuggets, che battono anche i Mavs di Luka Doncic , 23 punti e 12 ...

Nba - Risultati : LeBron si ferma a Brooklyn - vendetta Russell sui Lakers : Il Barclays Center fatica a riempirsi pure con i Lakers in città, anche se molti dei presenti hanno una canotta gialla e LeBron James è accolto come nemmeno fosse il Redentore. S'impappina persino la ...

Risultati NBA : LeBron crolla contro i Nets - super-Jokic trascina i Nuggets : Risultati NBA, quattro incontri si sono giocati nella notte americana, non può sorridere LeBron James coi suoi Lakers NBA, nella notte a stelle e strisce sono andate in scena 4 gare. Sorpresa non da poco per i Los Angeles Lakers che sono stati sconfitti dai New Jersey Nets in maniera inopinata: 115-110 il finale dell’incontro che ha visto l’ex di turno D’Angelo Russell protagonista con 22 punti e 15 assist. LeBron James ...

NBA - i Risultati della notte : Jokic batte Doncic - successi a sorpresa per Hawks e Cavs : Denver Nuggets-Dallas Mavericks 126-118 Se Nikola Jokic continua a giocare così, Denver dovrà farci l'abitudine a restare in vetta alla Western Conference anche ben oltre il primo terzo di regular ...

NBA 2019 - i Risultati della notte (19 dicembre) : i Nuggets vincono ancora - LeBron James incanta ma i Lakers sconfitti dai Nets : notte NBA con 4 incontri in programma che val la pena raccontarvi. Partiamo dal match della Bankers Life Fieldhouse di Indianapolis tra i Pacers e i Cavaliers con il successo di quest’ultimi 92-91. Un match all’ultimo respiro, appassionante e giocato sul filo dell’equilibrio, deciso dal canestro all’ultimo secondo di Larry Nance Jr. che ha permesso a Clevaland di imporsi e centrare un successo significativo. Larry Nance ...

NBA 2019 - i Risultati della notte (18 dicembre) : vittorie sul velluto per Warriors e Spurs - Harden trascina Houston - Gallinari non basta ai Clippers : Nottata NBA ricca di match, ben otto, con diversi incontri riguardanti i piani alti delle due Conference. vittorie importanti per Golden State e Houston, trascinata da James Harden, mentre cadono ancora i Clippers di Danilo Gallinari. Facili successi per San Antonio e Oklahoma City, infine i Bucks espugnano Detroit. I Golden State Warriors (21-10) non scherzano più, e infilano la vittoria numero otto nelle ultime dieci giocate, con un netto ...

Risultati NBA : cadono Sixers e Clippers - si risollevano Spurs e Rockets : Risultati NBA, notte ricca di incontri interessanti: ad Ovest Rockets, Thunder e Warriors fanno la voce grossa Risultati NBA, ben 8 incontri giocati nella notte americana, alcuni dei quali davvero molto interessanti. Una gara d’alta classifica si è giocata tra Clippers e Trail Blazers, vinta da Portland grazie ai 39 punti del suo trascinatore Lillard. 127-131 il finale dell’incontro molto equilibrato nel quale Gallinari si è ...

NBA - Risultati della notte : Milwaukee vince a Detroit grazie a Giannis - Westbrook tripla doppia numero 111 : Detroit Pistons-Milwaukee Bucks 104-107 Quando Giannis Antetokounmpo è andato a sedersi dopo poco più di tre minuti di partita con due falli già a suo carico, per lui e per i Milwaukee Bucks si ...