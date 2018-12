Risultati Eurolega 14ª Giornata – Milano piega il Panathinaikos | ok Real Madrid | Zalgiris

Classifica Eurolega 2018-2019 | Risultati | Calendario | Date - orari e programma : Di seguito tutti i Risultati e le classifiche dell’Eurolega 2018-2019. STAGIONE REGOLARE 1a GIORNATA Giovedi 11 Ottobre 2018 ore 19.00 CSKA Mosca-FC Barcellona 95-75 ore 20.00 Panathinaikos-Maccabi Tel Aviv 89-84 ore 20.30 Bayern Monaco-Anadolu Efes 71-90 ore 21.00 Real Madrid-Darussafaka 103-90 Venerdì 12 Ottobre 2018 ore 18.45 Buducnost-Olimpia Milano 71-82 ore 19.00 Khimki Mosca-Olympiacos 66-87 ore 19.00 Zalgiris-Baskonia Vitoria ...

Risultati Eurolega : CSKA - Fenerbahce ed Olympiacos rispondono presente : Risultati Eurolega: CSKA, Fenerbahce ed Olympiacos sono uscite vittoriose dalle rispettive gare ‘pre-natalizie’ Risultati Eurolega, è iniziata quest’oggi la 14ª giornata di gare. Il CSKA ha aperto la serata con una vittoria altisonante di fronte al pubblico amico, un 102-84 che non ha lasciato scampo all’Efes Istanbul, annichilito letteralmente. Fantastico De Colo da 21 punti, si è messo in luce anche Hackett con 14 ...

Risultati Eurolega – Sconfitta amara per Milano : sorridono Real Madrid e Maccabi Tel Aviv : Milano non ce la fa contro un complicato Bayern: tutti i Risultati delle partite di oggi di Eurolega E’ terminata un’altra giornata di sfide di Eurolega. In campo, oggi, l’Armani Ex Change Milano: la squadra di coach Pianigiani non è riuscita ad avere la meglio su un tostissimo Bayern, che ha trionfato per soli 2 punti, col risultato di 78-80. Ottima prestazione di James e Micov, a referto rispettivamente con 17 e 16 ...

Risultati Eurolega – Fenerbahce senza rivali - si arrende anche il CSKA : successi anche per Efes e Olympiacos : Il big match della tredicesima giornata di Eurolega se l’aggiudicano i turchi, che stendono il CSKA 79-75. L’Efes asfalta il Buducnost, vittorie esterne per Olympiacos e Baskonia Una serata ricca di emozioni, una tredicesima giornata di Eurolega intensa quella appena conclusa. Merito del big match tra Fenerbahce-CSKA Mosca, ma anche delle altre sfide andate in scena, capaci di regalare numerosi colpi di scena. A sorridere alla ...

Risultati Eurolega : Milano cade contro il Fenerbache di Datome - Cska dominante col Khimki : Eurolega, l’Olimpia Milano ha perso sul parquet del Fenerbache del ‘nostro’ Gigi Datome, vince anche il Cska Eurolega, l’Olimpia Milano non è riuscita nell’impresa di espugnare il parquet del Fenerbache, una delle candidate alla vittoria finale. Sconfitta 92-85 per la squadra di coach Pianigiani che ha dimostrato di poter competere anche contro una vera e propria corazzata come quella di Gigi Datome e ...

Eurolega - Gran Canaria passa a Milano : l’Olimpia frena - idem Real e Barcellona - Risultati e classifica : Eurolega, cadono le big spagnole Real Madrid e Barcellona, l’Olimpia Milano perde la “battaglia” contro Gran Canaria Eurolega, serata dalle mille emozioni in giro per i campi europei. La gara più interessante è forse stata quella tra lo Zalgiris ed il Real Madrid, con la vittoria lituana 83-75, con un Grigonis mattatore della gara con 19 punti. Ha perso anche il Barcellona, sul parquet del Buducnost 67-64, uno scivolone ...

Risultati Eurolega 10ª giornata – Il Fenerbahce non dà scampo al Barcellona - sorridono anche Efes e Olympiacos : Si è completata questa sera la decima giornata di Eurolega con la capolista Fenerbahce che non ha lasciato scampo al Barcellona, vittorie anche per Khimki, Efes e Olympiacos Nona vittoria in dieci giornate di Eurolega per il Fenerbahce, che non lascia scampo al Barcellona violandone il parquet. I turchi si impongono con il punteggio di 65-84, al termine di una partita condotta sempre in vantaggio. All’intervallo lungo gli ospiti sono ...