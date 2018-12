Rischi aumento Iva | nuova web tax |  le 6 incognite della manovra  «Partita di giro» per

Manovra - Rischio aumento Iva. Lega propone la Tari in bolletta - M5S frena : TAGLIO A MINI IRES, ANCHE PER LA CHIESA - La cancellazione della mini Ires per gli enti non commerciali colpisce il mondo non profit e quindi anche la Chiesa. STOP SCONTI IRAP PER ASSUNZIONI AL SUD - ...

Mom 7 a Rischio a causa dei nuovi contratti : Anna Faris ed Allison Janney chiedono un aumento salariale : Mom 7 a rischio? La comedy più vista della CBS insieme a The Big Bang Theory (in dirittura di arrivo) e al suo spin off Young Sheldon, rischia davvero di non ottenere il rinnovo e tutto per via di una lunga contrattazione per un aumento salariale chiesto dalle due protagoniste ovvero Anna Faris ed Allison Janney. Con la fine di The Big Bang Theory, la rete dovrebbe puntare proprio sulle altre due commedie che ogni settimana finiscono sul ...

Esercizio provvisorio e aumento dell’Iva : cosa Rischia l’Italia se non approva subito la manovra : I tempi stringono e l'iter della legge di Bilancio rischia di essere ancora lungo e tortuoso. Ma cosa succederebbe se il Parlamento non approvasse la manovra entro il 31 dicembre 2018? Il rischio è che scatti l'Esercizio provvisorio, il che comporterebbe anche un aumento dell'Iva. Cos'è l'Esercizio provvisorio, come funziona e da quanto tempo non viene utilizzato.Continua a leggere

Spread Oat-Bund segnala aumento Rischio Francia - stasera discorso Macron : Sull'obbligazionario emergono i primi segnali di tensione sui bond francesi dopo l'ennesimo sabato di proteste da parte dei Gilet Gialli. Lo Spread tra Oat francesi e Bund è salito fino a 46 punti ...

Mose - Nature : “Aumento del livello delle acque limiterà l’efficacia. Così il progetto mette a Rischio l’ecosistema lagunare” : Tra sostenitori e scettici, ormai in molti sembrano essere d’accordo sulla necessità di portare a termine i lavori del Mose perché, come ha dichiarato giorni fa il viceministro alle Infrastrutture Edoardo Rixi, nonostante i gravi errori di progettazione, “lasciare un’opera a marcire sott’acqua non è il modo di risolvere il problema”. Un problema legato a Venezia e ai cambiamenti climatici che, però, sarà molto difficile da risolvere nonostante i ...

In aumento il livello del mare : ecco le coste a Rischio del Mediterraneo : I mutamenti del clima faranno innalzare i livelli del mare. A rischio una superficie costiera di circa 5,5 milioni di campi di calcio. ecco quali

Fiducia sulla manovra Tria minaccia Lega-M5s : si Rischia l'aumento Iva : E anche della maggioranza e del governo che - ufficialmente - ha confermato la Fiducia al ministro dell'Economia. Salvo poi metterlo in difficoltà con una manovra che sembra sempre di più un'...

L’aumento della contaminazione del suolo mette a Rischio la sicurezza alimentare e la qualità igienico sanitaria del cibo : È necessaria un’azione urgente per affrontare l’inquinamento del suolo e contenere le molteplici minacce che pone alla sicurezza alimentare globale e alla qualità igienico sanitaria del cibo, ha dichiarato oggi la FAO in occasione della Giornata mondiale del suolo. Migliaia di sostanze chimiche, prodotte commercialmente su larga scala, rifiuti di plastica ed elettronici, acque reflue non trattate, possono diventare una fonte di ...

Boccia : "Con aumento spread credito a Rischio" : Ma il punto debole a nostro avviso - spiega ancora all'Adnkronos - non è l'aggiustamento di qualche decimale bensì il cosiddetto impatto della manovra sull'economia reale : quanta più occupazione ...

I cambiamenti climatici stanno mettendo a Rischio la nostra salute : diabete e malattie cardiache in aumento per le ondate di calore : Il riscaldamento globale e i cambiamenti climatici influenzano anche la nostra salute. Le ondate di calore sempre più frequenti, infatti, minacciano la salute di milioni di persone in tutto il mondo, sempre più vulnerabili a causa di questo fenomeno climatico, soprattutto anziani e individui con malattie croniche: nel 2017 nel mondo erano 157 milioni gli individui vulnerabili, ovvero 18 milioni in più rispetto all’anno precedente. ...

Bankitalia : aumento spread Rischia di vanificare effetti manovra : Roma, 23 nov., askanews, - L'aumento dello spread 'rischia di vanificare' gli effetti positivi sulla crescita economica che dovrebbero essere innescati dalla manovra. Lo sostiene la Banca d'Italia, ...

Bankitalia avverte : Rischi per stabilità finanziaria in aumento : Le ripercussioni sull'economia delle tensioni sui titoli sovrani sono attenuate dal basso indebitamento privato e dalla lunga vita residua del debito pubblico, che rende graduale la trasmissione del ...