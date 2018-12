Rifiuti Capitale | Mazzocca | commenta l' operato della Sindaca Raggi

abruzzo24ore.tv

(Di venerdì 21 dicembre 2018) L'Aquila - Il Sottosegretario Regionale Mariol'del Sindaco di Roma Virginia(M5S) relativamente alle recenti richieste di indirizzare icapitolini in Abruzzo: "È ormai chiaro che ladi Roma, Virginia, in due anni e mezzo di mandato, contrariamente a quanto sbandierato in campagna elettorale, non ha risolto il problema ormai strutturalegestione deinostra. Probabilmente non poteva, sicuramente non ci ha neanche timidamente provato. Chi oggi critica lane ha ben donde: lo stucchevole balletto sul rimpallo di competenze tra Comune e Regione ci lascia basiti. Sarà pure che normativamente la Regione abbia il ruolo principale sulla gestione deidel Lazio e di Roma, ma se il Sindaco di una città ha un'emergenza da fronteggiare, competenze o ...