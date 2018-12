Rc auto | nel 2017 il premio medio pagato cala a 337 euro | -3 | 2%

Multe auto - nel 2019 aumenteranno del 2 - 2% : Perché gli aumenti 2019 siano effettivi, comunque, occorre attendere l'ufficialità, con la pubblicazione del decreto del Ministero dell'Economia sulla Gazzetta Ufficiale, a fine anno.

auto : ecco la nuova Volkswagen ID - renderà popolari le elettriche e rientrerà nell’ecobonus [GALLERY] : 1/8 ...

Folle inseguimento sulla Statale 17 - arrestato un rumeno : nell'auto trovati arnesi da scasso. Si cercano altri tre malviventi : I malintenzionati erano a bordo di una Bmw di grossa cilindrata, fermi sotto un viadotto: dapprima hanno eluso l'alt intimato dalla Squadra Volante, poi hanno cercato di speronare l'auto della Polizia,...

auto - Hyundai e Kia dal futuro : pannelli solari per ricaricare le batterie dell’auto [GALLERY] : 1/5 ...

Troppe polveri nell'aria - torna domani il blocco antismog : ferme 100mila auto diesel : Scatta domani il secondo blocco anti smog della stagione: non potranno circolare almeno fino al 24 dicembre, vigilia di Natale, i veicoli diesel Euro 4 a Torino e nei comuni dell'area metropolitana. ...

L’autoironia sul Natale del sindaco Sala : “Taaac!”. Così prende in giro i suoi concittadini nel video del Milanese Imbruttito : Il Milanese Imbruttito ha pubblicato sulla propria pagina Facebook il tradizionale video che anticipa il Natale. Questa volta il gruppo comico prende in giro le abitudini inutili dei milanesi. E nel video c’è anche il sindaco del capoluogo lombardo, Beppe Sala. video Il Milanese Imbruttito L'articolo L’autoironia sul Natale del sindaco Sala: “Taaac!”. Così prende in giro i suoi concittadini nel video del Milanese ...

Enel e Formula E - l'innovazione tutta italiana nelle ricariche rapide per le auto elettriche : La prima storica tappa dei mondiali di Formula E a Roma ha segnato un momento epocale per l'evoluzione tecnologica del settore elettrico applicato all'automobilismo. Dietro lo spettacolo dei bolidi ...

Enel X e Q8 montano la prima fast recharge in autostrada : L' elettrificazione del parco auto , passa dall'implementazione della rete di distribuzione. L'accordo tra Enel X e Q8 muove un passo in questa direzione perché ha permesso l'installazione della prima ...

auto - ecotassa 2019 : sui “SUV” l’ennesima gaffe di Toninelli - il paradosso del Governo e il cortocircuito sui mezzi “eco-friendly” : Ci eravamo lasciati con il dietrofront del vicepremier Di Maio sulla questione ecotassa 2019. A distanza di pochi giorni sembra che al Governo si siano dati da fare per cercare di placare gli animi di chi, a ragion veduta, riteneva l’ecotassa una mossa per spremere ancora di più le tasche degli Automobilisti italiani e non un incentivo all’acquisto di un’Auto meno inquinante. Sono circa 40 milioni le Auto che attualmente circolano sul nostro ...

Incredibile Elon Musk - addio traffico : dopo l’auto spaziale arriva il tunnel sotterraneo per viaggiare a 240 km/h : dopo l’auto elettrica che viaggia nello Spazio Elon Musk ha rivelato al mondo che nelle vicinanze di Los Angeles c’è l’ingresso ad un tunnel che, a basso costo, potrebbe aiutare a risolvere il problema del traffico urbano. L’imprenditore, già noto per Tesla e Space X, ha acceso i fari sulla strada sotterranea lunga dieci chilometri sviluppata dalla sua Boring Company. Un “campione” che si inserisce in una ...

E-tron - balzo in avanti dell'auto 'zero emission'. Nel deserto di Abu Dhabi al volante della nuova Audi elettrica : In pratica gli sceicchi hanno reinvestito i proventi del petrolio per costruire il prototipo della città del futuro ad energia solare con un'economia a emissioni zero. Ma da lì, addentrandosi nel ...

autostrada A13 chiusa nel Bolognese dopo tamponamenti a catena tra mezzi pesanti : Stop al traffico nel tratto di Autostrada A13 tra Ferrara sud e Bologna Interporto, direzione Bologna. Un incidente avvenuto verso le 14.30 all'altezza di Bentivoglio ha coinvolto diversi mezzi pesanti. Ci sarebbero anche alcuni feriti. All'interno del tratto chiuso, il traffico è bloccato con una coda di oltre 5 km.Continua a leggere

Enel : la mobilità elettrica arriva in autostrada - al Q8 di Rho : Milano, 18 dic., askanews, - La mobilità elettrica arriva in autostrada. Enel X ha installato e attivato presso l'area di servizio Q8 di Rho Sud, la prima stazione di ricarica lungo il tratto ...

Finte Rc auto online - nel 2018 raddoppiati in Italia i siti pirata : (Foto: blog.veicoliapp.com) Non è una novità che su internet si possa ormai trovare di tutto e a un prezzo più vantaggioso rispetto a quello offerto offline per molti servizi. Bisogna però stare attenti alle truffe, e uno dei settori più colpiti in questo campo sembra essere quello delle assicurazioni auto. Secondo quanto riportato dall’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (Ivass), infatti, quest’anno i siti pirata che hanno offerto ...