Rapunzel | trama e curiosità del film d’animazione Disney

tvzap.kataweb

(Di venerdì 21 dicembre 2018) Sabato 22 dicembre Rai2 regala ai più piccoli (ma anche ai grandi) un capolavoro targato: alle 21.25 va in onda– L’intreccio della torre,d’animazione del 2010 basato sulla fiaba dei fratelli Grimm Raperonzolo.– L’intreccio della torre trailer– L’intreccio della torreè cresciuta fin da tenera età rinchiusa in una torre, prigioniera di una donna malvagia che si serve del potere dei suoi lunghi capelli per mantenersi eternamente giovane. Il giorno del suo diciottesimo compleanno però la ragazza decide che è ora di smettere di seguire i consigli di quella che crede essere sua madre e di lasciare la torre per andare a vedere il mondo; lo farà in compagnia di Flynn, un ladruncolo casualmente capitato nella sua gabbia dorata.e Flynn Ryder– L’intreccio ...