Range Rover Evoque atto II Oggi a Roma Englandstar ha portato i nuovi modelli Galleria

Range Rover Hybrid - tutto in una sola auto" : Questa l'idea della nuovissima Range Rover Sport, ora anche in salsa Land Rover Range Rover Sport PHEV La nuova Range Rover Sport PHEV, plug-in Hybrid electric vehicle, abbina infatti un 4 cilindri 2.

Nuova Range Rover Evoque - sempre più cool : A volte nella storia dell’industria dell’automobile ci sono dei modelli che segnano un prima e un dopo. Auto che vengono fuori come ciambelle con un buco così tondo e perfetto che tutte le concorrenti che arrivano dopo devono ricalibrarsi su di loro. La Range Rover Evoque è una di queste, come certificano anche i numeri. Nei primi otto anni di una carriera iniziata nel 2011, infatti, ne sono state prodotte ben 770.000, una cifra ...

Range Rover - la nuova Evoque è "eco-chic" : Elegante e al tempo stesso eco-friendly grazie ai propulsori ibridi-elettrici e materiali innovativi, naturali e riciclati

“Range Rover Evoque” presentata la nuova generazione 2019 : Dal suo lancio, nel 2010, la Range Rover Evoque ha trasformato il mondo dei SUV compatti, e ora il nuovo modello è pronto a proseguire quell’inimitabile percorso.La nuova Range Rover Evoque è una raffinata evoluzione della versione originale che ha creato il segmento dei SUV compatti di lusso che ha venduto 772.096 unità in tutto il mondo ed ha conquistato 217 riconoscimenti internazionali. Progettata e realizzata nel Regno Unito, nasce ...

Range Rover Evoque - la nuova generazione è un crac di qualità : Unauto rivoluzionaria la prima Range Rover Evoque, capace di conquistare dal nulla , il segmento dei Suv compatti era sconosciuto a Land Rover , quasi 800 clienti nel mondo, ottenendo qualcosa come 217 premi internazionali . Innovativa nel design e nei contenuti tecnici, raffinata nei materiali e negli equipaggiamenti, oggi la nuova Evoque nasce da una piattaforma ...

Nuova Range Rover Evoque : tutti i segreti dell’inedita generazione del SUV di lusso [FOTO] : Il nuovo SUV compatto ha fatto il suo debutto ufficiale nella Londra creativa dell’East End L’attesissimo SUV compatto di lusso di Land Rover, la Nuova Range Rover Evoque, ha fatto il suo debutto ufficiale nella Londra creativa dell’East End in una dinamica presentazione che ha visto diversi veicoli viaggiare attraverso skyline digitali in ogni parte del mondo. Oggi la Nuova Range Rover Evoque è una raffinata evoluzione ...

E alla fine Eccola qui la nuova Range Rover Evoque. Dopo una campagna fatta di anticipazioni, la nuova auto di lusso del marchio inglese Land Rover si è svelata al mondo nel corso di un evento di lancio a Londra.

Range Rover Evoque - presentata la nuova generazione. Sarà anche ibrida – FOTO : Può il design di un’ automobile essere diretta conseguenza dei numeri? Nel caso della nuova Range Rover Evoque si: in otto anni di onorata carriera, il precedente modello è stato scelto da oltre 770 mila clienti. Un successo. Per questo la seconda generazione della Evoque, fra le novità del Salone di Los Angeles, mantiene quasi inalterata l’identità stilistica originale: c’è un po’ della lussuosa Velar qua e là (come ...

Nuova Range Rover Evoque - una piccola Velar" : 'Dal suo lancio, nel 2010, la Range Rover Evoque - ha spiegato Gerry McGovern, Chief Design Officer Land Rover - ha trasformato il mondo dei SUV compatti, e ora il nuovo modello è pronto a proseguire ...

Nuova Range Rover Evoque : presentate le versioni ibride-elettriche : Nuova Range Rover Evoque, le versioni ibride-elettriche entrano ufficialmente a far parte della famiglia 22 novembre 2018 – Land Rover pone l’elettrificazione al centro del progetto Nuova Range Rover Evoque. Fanno per la prima volta il loro ingresso nella famiglia Evoque le versioni ibride-elettriche, progettate per offrire maggiore efficienza, performance e raffinatezza in ogni condizione. Jaguar Land Rover si è concentrata per ...

Range Rover Evoque - Con la nuova generazione debutta l'ibrido : La Land Rover ha svelato in anteprima mondiale a Londra la nuova Range Rover Evoque. La seconda generazione della Suv porta al debutto nuove motorizzazioni elettrificate abbinate a una piattaforma d'alluminio totalmente inedita per il marchio britannico: anche lo stile si è evoluto con dettagli ispirati alla sorella maggiore Velar. Questo senza distaccarsi eccessivamente dal look unico e personale che ha decretato il grande successo della prima ...

Range Rover Evoque - Segui con noi il reveal dalle 20.45 - LIVE : L'attesa è ormai finita: questa sera la Land Rover svelerà in anteprima mondiale la nuova generazione della Range Rover Evoque. Dopo sette anni dal debutto, la più piccola delle Suv del marchio britannico si aggiornerà, tanto nella tecnica quanto nell'estetica che, probabilmente, riprenderà dettagli derivati dalle altre sport utility della famiglia Range Rover. Fedele alle proprie origini. La seconda generazione della Suv compatta non andrà a ...