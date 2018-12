Radja Nainggolan | clonato assegno da 150mila euro | doveva coprire le perdite al casinò

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 21 dicembre 2018) Qualche settimana fa, andando a uno sportello della sua banca,ha scoperto che qualcuno era riuscito a copiare i codici del suo libretto degli assegni e rubargli. Dalla denuncia della truffa, di cui scrivono La Stampa e La Gazzetta dello Sport, è emersa però anche un’altra realtà: stando a quanto scrivono i due quotidiani, uno degli assegni clonati al centrocampista dell’Inter serviva infatti aproprio una perdita daaldi Montecarlo. Anzi, sembra che ci siano stati altri assegni, questi non clonati, sempre destinati ale serate storte ai tavoli da gioco del Principato del calciatore di origini indonesiane.Mentre la prima stagione in nerazzurro dideve di fatto ancora decollare, per via dei tanti infortuni, per la seconda volta in pochi mesi il centrocampista fa parlare di sé per quel che accade ...