Quattro libri per scegliere il proprio lavoro

dilei

: RT @LucaTibaldi1: Tra cinquant'anni studieranno questo periodo nei libri di storia, e vedranno un Paese di 60 MLN di abitanti costretto a c… - Penultimo6 : RT @LucaTibaldi1: Tra cinquant'anni studieranno questo periodo nei libri di storia, e vedranno un Paese di 60 MLN di abitanti costretto a c… - romanoziroldo : RT @LucaTibaldi1: Tra cinquant'anni studieranno questo periodo nei libri di storia, e vedranno un Paese di 60 MLN di abitanti costretto a c… - mox88657892 : RT @LucaTibaldi1: Tra cinquant'anni studieranno questo periodo nei libri di storia, e vedranno un Paese di 60 MLN di abitanti costretto a c… -

(Di venerdì 21 dicembre 2018) I, da sempre, sono uno degli strumenti fondamentali attraverso cui l’umanità ha deciso di tramandarsi la propria memoria. Attraverso volumi e tomi siamo riusciti a risalire alle origini del nostro pensiero, della nostra cultura e della nostra società.Questi, infatti, in un modo o nell’altro, erano lo specchio del modo di vivere dell’epoca in cui sono stati scritti. Socrate era il portavoce della società ateniese, Virgilio ci ha svelato la prima Roma imperiale, Manzoni ci ha insegnato come si vive sotto una dominazione straniera.Ogni autore, in sintesi, ha tramandato qualcosa del suo tempo con la propria opera. Per gli autori contemporanei, invece, la storia è decisamente diversa, poiché non è necessario tramandare una memoria di fatti che stiamo vivendo sulla nostra stessa pelle. Il mondo, nel 2018, viaggia alla stessa velocità folle di internet, ed i...