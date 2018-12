Pronostico Kashima Antlers vs River Plate | Mondiale per Club 22-12-2018 e Analisi

lanotiziasportiva

(Di venerdì 21 dicembre 2018)per, Finale terzo posto,di, sabato 22 dicembre. Consigli per la tua scommessa vincente., sabato 22 dicembre. Sarannoa sfidarsi per il terzo posto dopo le sconfitte in semifinale con Real Madrid e Al Ain.della partita.Come arrivano?I giapponesi del, come prevedibile, sono stati eliminati dai Campioni d’Europa del Real Madrid per 1-3. A giustiziare i campioni d’Asia è stato il gallese Gareth Bale con una tripletta. Nei quarti avevano eliminato i messicani del Chivas Guadalajara per 3-2. La formazione di Go Oiwa è apparsa più motivata rispetto alla formazione argentina e ha tutte le carte in regola per ottenere il terzo posto.Nonostante la grande vittoria in Copa Libertadores ...