Pronostico Barcellona vs Celta Vigo | La Liga 22-12-2018 e Analisi

La Liga - Levante-Barcellona : probabili formazioni e Pronostico 16-12-2018 : La Liga 2018/2019, probabili formazioni e pronostico di Levante-Barcellona, 16^ Giornata, domenica 16 dicembre ore 20.45. C’è Dembélé dal 1′.Levante-Barcellona, probabili formazioni e pronostico ore 20.45. Una volta valeva il titolo per il Barcellona e la salvezza per il Levante. Adesso, invece, si lotta per traguardi prestigiosi: i Blaugrana di Ernesto Valverde per consolidare la vetta della classifica e vincere il secondo titolo ...

La Liga - Espanyol-Barcellona : probabili formazioni e Pronostico 8-12-2018 : La Liga 2018/2019, probabili formazioni e pronostico di Espanyol-Barcellona, 15^ Giornata, sabato 8 dicembre ore 20.45. Valverde lancia Vidal.Espanyol-Barcellona, probabili formazioni e pronostico ore 20.45. Torna il derby di Barcellona. Espanyol-Barcellona chiuderà il sabato della quindicesima giornata di Primera Division. Questa volta andrà in scena un match più equilibrato rispetto a quello delle ultime stagioni. La formazione di Rubi, ...

Pronostico Atletico Madrid vs Barcellona - La Liga 24-11-2018 e Analisi : La Liga, 13^ giornata, Analisi e Pronostico di Atletico Madrid-Barcellona, sabato 24 novembre 2018. Consigli per la tua scommessa vincente.Atletico Madrid-Barcellona, sabato 24 novembre. In questa tredicesima giornata di Liga gli occhi saranno puntati sopratutto sul big match del Wanda Metropolitano, dove sabato sera Atletico e Barcellona scenderanno in una partita importante per entrambe le squadre. Analisi e Pronostico della partita.Come ...

Pronostico Rayo Vallecano vs Barcellona - La Liga 3-11-2018 e Analisi : La Liga 2018-2019, 11^ giornata, Analisi e Pronostico di Rayo Vallecano-Barcellona, sabato 3 novembre 2018. Consigli per la tua scommessa vincente.Rayo Vallecano-Barcellona, sabato 3 novembre. La capolista Barcellona va a Madrid a far visita al Rayo Vallecano per l’undicesima giornata di Liga. Al Campo de Fútbol de Vallecas andrà in scena una delle partite più importanti, con i blaugrana reduci dalla ”Manita” contro il Real ...

Pronostico Cultural Leonesa vs Barcellona - Copa del Rey 31-10-2018 e Analisi : Copa del Rey 2018-2019, Andata sedicesimi di finale, Analisi e Pronostico di Cultural Leonesa-Barcellona, mercoledì 31 ottobre 2018. Consigli per la tua scommessa vincente.Cultural Leonesa-Barcellona, mercoledì 31 ottobre. Dopo aver schiantato il Real Madrid nel Clasico, il Barcellona sarà in scena al Estadio Reino de León contro la Cultural Leonesa, una piccola formazione della terza serie spagnola per l’andata dei sedicesimi di Copa ...

Pronostico Barcellona vs Real Madrid - La Liga 28-10-2018 e Analisi : La Liga 2018-2019, 10^ giornata, Analisi, probabili formazioni e Pronostico di Barcellona-Real Madrid, domenica 28 ottobre 2018. Consigli per la tua scommessa vincente.Barcellona-Real Madrid, domenica 28 ottobre. Le due grandi di Spagna si affrontano al Camp Nou nella decima giornata della Liga. El Clásico (Il Classico) è il nome con cui nel mondo è riconosciuto l’incontro tra le due squadre, le più vincenti campionato spagnolo ed a livello ...