Probabili Formazioni Genoa – Atalanta | Serie A 22 12 2018

Probabili Formazioni 17a giornata : Milan e Roma quante incertezze : Probabili formazioni 17a giornata – Quello che si svolge sabato nell'arco di in un unico giorno, caso più unico che raro nella stagione in corso, sarà il primo dei tre turni che si giocheranno durante le feste di Natale. Gli altri sono previsti per il 26, nel Boxing Day italiano e il 29 a consuntivo

Juventus-Roma : Probabili Formazioni - Can-Bentancur e Schick-Dzeko i dubbi della vigilia : Juventus-Roma è la partita più importante della diciassettesima giornata di serie A. A Torino Allegri vuole continuare la sua marcia trionfale che fino ad oggi lo ha visto vincere quindici gare in Italia e pareggiarne solamente una, contro il Genoa. Dall’altra parte Di Francesco avrebbe bisogno di un’impresa per cercare di ritrovare la fiducia di tutto l’ambiente romanista, il settimo posto in campionato e alcune delle ultime prestazioni ...

Probabili Formazioni Empoli – Sampdoria - Serie A 22/12/2018 : Probabili formazioni Empoli – Sampdoria, Serie A 22/12/2018Ad Empoli l’arrivo di Iachini ha dato linfa all’ambiente, anche se c’è da riscattare l’ultimo turno e il derby perso con la Fiorentina. Al contrario, la Sampdoria dopo la vittoria nella precedente sfida ha vinto e continua a coltivare la speranza di conquistare l’Europa.Empoli – Iachini vuole dare una concreta opportunità ai toscani di allungare il vantaggio sulla terz’ultima. ...

Probabili Formazioni Roma – Juventus - Serie A 22/12/2018 : Probabili Formazioni Roma – Juventus, Serie A 22/12/2018Big match del turno prenatalizio, che vedrà coinvolte due squadre dall’umore opposto: se da un lato la Juventus è vicina ad un record di punti raccolti nel girone di andata, con il campionato ormai chiuso sulla carta già da dicembre, dall’altro la Roma ha necessità di dare una svolta alla stagione, per il momento non positiva. Curiosità: si affrontano le uniche due squadre che ...

Probabili Formazioni / Chievo Inter : diretta tv - chi accanto a Brozovic in mediana? - Serie A - : Probabili formazioni Chievo Inter: Di Carlo perde Radovanovic, Spalletti deve rinunciare ad Asamoah e potrebbe lanciare Lautaro Martinez.

Milan-Fiorentina - Probabili Formazioni Serie A 2018-2019 - 17a giornata : probabili formazioni ed analisi di Milan-Fiorentina, 17a giornata di Serie AUna gara importante per tutte e due le formazioni, che nelle ultime cinque uscite hanno raccolto lo stesso numero di punti (6, frutto di una vittoria, tre pareggi ed un ko). Il Milan occupa ancora il 4° posto, ma gli ultimi due 0-0 consecutivi hanno tremendamente accorciato la classifica permettendo la creazione di un maxi gruppone che in cinque punti vede la bellezza ...

Probabili Formazioni Serie B - 17^ giornata : gli schieramenti : Probabili formazioni Serie B – Si gioca la 17^ giornata del campionato di Serie B, il turno si apre con la gara tra Ascoli e Brescia, partita che preannuncia grande spettacolo ed emozioni. La Cremonese davanti al pubblico amico contro il Carpi, l’Hellas cerca continuità contro il Livorno, esordio per Gregucci sulla panchina della Salernitana contro il Foggia, il Lecce continua la corsa promozione contro il Padova. Il Cosenza in ...

Probabili Formazioni Montpellier-Lione - Ligue 1 22-12-2018 : Probabili formazioni Montpellier-Lione 22 dicembre: big match della 19 esima giornata di Ligue 1.Montpellier e Lione cercano punti preziosi in quello che, di fatto, è uno scontro diretto per la zona Champions League. I padroni di casa sono attualmente quarti in classifica a 29 punti, 2 in meno rispetto agli avversari di giornata, e vengono dal k.o contro il Lilla (0-1 in casa) nell’ultima giornata di Ligue 1, in un’altra sfida molto ...

Probabili Formazioni / Juventus Roma : dubbio Florenzi - c'è Santon in preallarme! Diretta tv - Serie A - : PROBABILI FORMAZIONI Juventus Roma: Allegri deve rinunciare ancora a Cancelo per la difesa, Di Francesco non recupera nè Dzeko nè El Shaarawy.

Probabili Formazioni / Napoli Spal : diretta tv - Ghoulam sarà titolare a sinistra! - Serie A - : PROBABILI FORMAZIONI Napoli Spal: sarà interessante valutare in che modo Carlo Ancelotti intenderà schierare la sua squadra sul terreno di gioco.

Probabili Formazioni Serie A - 17^ giornata : gli schieramenti : Probabili formazioni Serie A – Si gioca la 17^ giornata del campionato di Serie A, un turno molto importante per le zone alte e basse della classifica. Tutte le squadre in campo nella giornata di sabato, nel lunch match in campo la Lazio contro il Cagliari, la squadra di Simone Inzaghi alla ricerca del riscatto dopo le ultime prestazioni non entusiasmanti. Alle 15 big match tra Milan e Fiorentina, trasferta sulla Sampdoria sul campo ...

Probabili Formazioni Angers-Marsiglia - Ligue 1 22-12-2018 : Probabili formazioni Angers-Marsiglia 22 dicembre: si gioca per la 19 esima giornata della Ligue 1.Reduce dal k.o in Coppa di Lega contro lo Strasburgo, il Marsiglia vuole tornare ai 3 punti in campionato per cercare di chiudere il girone d’andata nel miglior modo possibile. Gli ospiti attualmente sesti in classifica a quota 26 punti, non trovano infatti la vittoria in Ligue 1 da 2 gare, e vengono, in particolare, dal k.o dell’ultimo turno ...

Probabili Formazioni Psg-Nantes - Ligue 1 22-12-2018 : Probabili formazioni Psg-Nantes 22 dicembre: si gioca per la 19 esima giornata della Ligue 1.Reduce dal passaggio del turno in Coppa di Lega contro il modesto Orleans (2-1 in trasferta), e da un sorteggio di Champions che lo vedrà accoppiato al Manchester United agli ottavi di finale, il PSG di Tuchel si rituffa sul campionato con l’obiettivo di tornare ad una vittoria che, manca da 2 giornate. I padroni di casa, che guidano la classifica ...