Ponte Genova, ex ministro Delrio dai Pm

: Si è concluso l’iter che ha definitivamente affidato a tre imprese, Salini-Impregilo, Fincantieri e ItalFerr, grupp… - FrancBusinarolo : Si è concluso l’iter che ha definitivamente affidato a tre imprese, Salini-Impregilo, Fincantieri e ItalFerr, grupp… - matteorenzi : Via ai lavori del Ponte di Genova. Bene. Tutti insieme con il Sindaco e con la città. Fortunatamente scartato il pr… - Quirinale : #Mattarella: Il ponte di #Genova è oggi una grande questione nazionale: dalla sua ricostruzione dipende un collegam… -

L'exdelle Infrastrutture e Trasportiè stato sentito dai Pm come persona informata dei fatti in relazione al crollo delMorandi. "Massima disponibilità a collaborare con la Giustizia, che è l'unico organo che può stabilire la verità dei fatti", ha dettolasciando il Tribunale. Ascoltato per un'ora e mezza, l'exha chiarito al Pm Terrile "tutte le procedure e le attività del ministero e le competenze varie degli uffici e le mie personali", ha aggiunto.(Di venerdì 21 dicembre 2018)