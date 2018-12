Pitti 2019 – Anteprime FW | Parajumpers presenta Living for the outdoor culture

Pitti 2019 – Anteprime FW - GUM Design presenta un progetto completamente rinnovato : GUM Design presenta a Pitti 2019 un nuovo progetto completamente rinnovato GUM Design, per la stagione FW 2019, presenta a Pitti Uomo un progetto completamente rinnovato nelle forme e nei materiali. Una linea in Canvas proposta in molteplici misure, water-resistant con dettagli in gomma, zip in plastica e maxi etichetta descrittiva. Il tutto racchiuso in un mondo monocromatico e unisex che dona un look sportivo e contemporaneo. GUM, nato ...

Pitti 2019 – Anteprime FW - Piquadro lancia la nuova linea Urban : Pitti Immagine uomo Gennaio 2019: Piquadro lancia Urban, la linea performance con tecnologia bagmotic Il mondo Piquadro è ricerca constante volta alla realizzazione di prodotti che uniscano estetica e performance. Da questa ricerca nasce oggi Urban, la nuova linea di zaini, borse e trolley combinazioni perfettamente di design e funzionalità che Piquadro presenta a Pitti Immagine Uomo. All’interno della linea, realizzata in pregiati pellami ...

Pitti 2019 – Anteprime FW : The Bridge presenta Stripe Mania [GALLERY] : Stripe Mania: atmosfere seventies nei nuovi accessori The Bridge Un tuffo nei mitici anni 70’, mai passati di moda in fatto di stile e tendenze. Un modo di essere e di vestire parallelo e alternativo alla moda main stream. Studiomachina Vivaci e divertenti più che mai, le righe, protagoniste assolute delle ultime stagioni, aggiungono un sapore “vintage” e richiamano il gusto di quel particolare periodo storico. Nelle nuova linea uomo ...

Pitti 2019 – Anteprime FW - ritorno al passato per Kappa [GALLERY] : Kappa torna indietro nel tempo: anticipazioni della collezione FW 2019/20 per Pitti 2019 Giacca con cappuccio da uomo in woven con imbottitura sintetica. Regular fit. Tasche laterali e tasca sul petto, cappuccio fisso. Patch applicati sul capo, logo Omini ricamato sul petto e sul fondo della manica. Capo dedicato allo storico omaggio del marchio torinese alle Olimpiadi di Los Angeles 1984. In quell’anno infatti Kappa, oltre a legarsi ad ...

Pitti 2019 – Anteprime FW : Arkistar torna a gennaio con una nuova collezione [GALLERY] : Design, fluidità, innovazione si fondono tra loro per unire il benefit del movimento alla bellezza del fashion. Semplicemente uniche Engineering, creatività e Made in Italy sono le parole chiave di questo innovativo progetto che unisce grande concretezza ed energia creativa. Arkistar è l’ultima evoluzione dello Shoe Design. Dopo il debutto a Pitti dello scorso Giugno, Arkistar si presenta a gennaio con le novità della collezione FW2019/20, ...

Basket - Eurolega 2019 : il Panathinaikos esonera Xavi Pacual - arriva coach Rick Pittino. Domani sfida con Milano : Il Panathinaikos ha esonerato il proprio allenatore dopo la brutta sconfitta rimediata ieri sul campo del Real Madrid in Eurolega e dunque affronterà Milano senza la prima guida tecnica. Il club greco ha esonerato Xavi Pascual proprio alla vigilia della sfida contro la compagine meneghini, in programma Domani sera in casa. La corazzata di Atene, una delle più vincenti a livello europeo, sarà prossimamente guidata da mitico Rick Pittino, 66enne ...

Mostre di moda - il 2019 si apre a Palazzo Pitti di Firenze con 'Animalia Fashion' : La moda come favoloso teatro e scoperta delle meraviglie del mondo animale, che per gli stilisti diventa fonte di ispirazione, o che crea accostamenti inaspettati nell'immaginazione dell'osservatore. ...

Combinata nordica - Coppa del Mondo 2019 : a Ruka la prima tappa stagionale. Akito Watabe favorito - l’Italia punta su Alessandro Pittin : Questo fine settimana a Ruka si svolgerà la prima tappa stagionale della Coppa del Mondo 2018-2019 di Combinata nordica. Sarà ancora una volta la località finlandese a dare il via alla stagione del massimo circuito internazionale. Si partirà come di consueto con il Provisional Competition Round (venerdì 23 alle 15.00), in cui l’obiettivo degli atleti sarà quello di entrare nei primi 50 per ottenere la qualificazione alla Gundersen di sabato, ...

Combinata nordica - Coppa del Mondo 2019 : le ambizioni dell’Italia. Alessandro Pittin e l’eterno dilemma salto - torna Samuel Costa : Gli azzurri proveranno a lasciare il segno nella nuova stagione della Coppa del Mondo di Combinata nordica, che scatterà venerdì in Finlandia a Ruka. L’Italia nella scorsa stagione centrò nelle gare individuali un secondo e un quinto posto con Alessandro Pittin, ma ora con il ritorno di Samuel Costa e un Raffaele Buzzi in crescita, si può ambire sicuramente a risultati complessivamente migliori. La punta azzurra rimarrà Alessandro Pittin, che lo ...