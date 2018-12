Piazza Affari | seduta euforica per Damiani

Piazza Affari frena i listini europei che chiudono senza slancio : Seduta difficile per la Borsa di Milano , che ha agito da freno nel panorama dei mercati europei, sulle preoccupazioni per il deterioramento della situazione economica globale, evidenziato anche dalla ...

Piazza Affari la peggiore (-0 - 97%) nel giorno delle tre streghe - spread a 257 : Oggi ricorrono le scadenze tecniche di futures, opzioni e indici. Intanto negli Usa si profila il rischio di una paralisi dell'attività del Governo federale a partire da domani. A Milano male le banche, rimbalza Mediolanum...

Wall Street rimbalza grazie al tech. A Piazza Affari giù le banche : L'attuale espansione dell'economia è iniziata a metà del 2009. Per quanto riguarda invece gli ordini di beni durevoli, il dato è salito in novembre dello 0,8%, mentre le stime erano per un +1,3%. ...

Wall Street rimbalza grazie al tech. A Piazza Affari giù le banche : Nonostante il rischio di e il Senato Usa bocci la legge che evita il blocco dell'attività del Governo federale a partire da domani, gli indici Usa rialzano la testa. L'Europa, invece, rimane debole con Milano che guida i ribassi. Mercati nervosi per le scadenze tecniche delle cosiddette «tre streghe»...

Piazza Affari maglia nera in Europa. Pesa performance bancari : Giornata no per Piazza Affari che si conferma la peggiore in Europa , mentre i mercati scontano le preoccupazioni per il deterioramento della situazione economica globale. Il rialzo dei tassi della ...

Borse - pesa rischio «paralisi» Usa. Piazza Affari la peggiore - Unicredit giù : Dopo il tonfo di Wall Street e la flessione di Tokyo dell'1,1%, i listini europei temono la possibilità che il Senato Usa bocci la legge che evita il blocco dell'attività del governo federale a partire da domani. Incertezze anche da dimissioni Segretario alla Difesa Usa. Mercati nervosi per le scadenze tecniche delle cosiddette "tre streghe"...

Borse - pesa rischio «paralisi» Usa. Piazza Affari la peggiore - Unicredit giù : ... alias riduzione costante ed automatica del bilancio, ha dato lo spunto per un ulteriore calo dei listini azionari, scatenando i timori di rallentamento dell'economia Usa enfatizzati proprio dall'...

Caduta vertiginosa di Telecom Italia sul mercato di Piazza Affari : Affonda sul mercato la compagnia telefonica , che soffre con un calo del 2,46%. L'andamento di Telecom nella settimana, rispetto al FTSE MIB , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe ...

Fincantieri senza scampo a Piazza Affari : In forte ribasso il principale complesso cantieristico al mondo , che mostra un disastroso -2,74%. Lo scenario su base settimanale di Fincantieri rileva un allentamento della curva rispetto alla forza ...

Piazza Affari : peggiora Banco BPM : A picco la banca nata dalla fusione del Banco Popolare con la Popolare di Milano , che presenta un pessimo -2,62%. L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE MIB mostra un cedimento rispetto ...

RCS in picchiata a Piazza Affari : Pressione sul gruppo editoriale , che perde terreno, mostrando una discesa del 2,40%. Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE MIB , evidenzia un rallentamento ...

La manovra e Trump mettono in difficoltà Piazza Affari : Milano. Le vendite continuano a colpire i mercati europei dopo la chiusura in rosso di ieri di Wall Street e la giornata contrastata per le piazze asiatiche: a Milano il Ftse Mib perde lo 0,92 per cento dopo le prime due ore di negoziazione, con il calo maggiore fra i principali mercati europei. In

Seduta molto negativa per l'indice del settore telecomunicazioni - -1 - 58% - - borsa Piazza Affari : in discesa Telecom Italia : Rosso per il comparto Telecomunicazioni in Italia che supera l'andamento in discesa dell'indice dei giganti europei delle Telecomunicazioni. Il FTSE Italia Telecommunications ha aperto la giornata a ...

BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari all'ultima seduta prima di Natale - 21 dicembre 2018 - : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari all'ultima seduta prima della pausa natalizia. Diversi i dati macroeconomici in agenda