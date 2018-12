Piatek | Genoa | ritratto del bomber che ha fatto del gol il suo mantra

Roma-Genoa LIVE : Piatek porta avanti i suoi con la complicità di Olsen : 17′ – Piatek! IL GENOA È IN VANTAGGIO! MA CHE PAPERA DI Olsen! Hiljemark calcia dalla distanza, lo svedese non trattiene ed è poco reattivo nel girarsi e recuperare la sfera, così Piatek arriva di gran carriera e mette il pallone in porta. Things get worse for Roma. Roma keeper Robin Olsen Olsen with a huge blunder to give Genoa the early lead. Krzysztof Piatek with the scrappy finish. #tlnsoccer #RomaGenoa #SerieA ...

Roma-Genoa : 0-1 La Diretta Papera di Olsen - segna Piatek : È in programma all'Olimpico il posticipo domenicale di questa 16esima giornata di Serie A tra la Roma ed il Genoa, guidato in panchina da Cesare Prandelli al suo esordio in campionato...

Genoa - Preziosi : 'Che errore richiamare Juric! A gennaio tre innesti. Su Piatek…' : Ho trovato un uomo molto motivato e ricco di esperienza", parla così Enrico Preziosi nel corso di una lunga intervista rilasciata al Corriere dello Sport. Il presidente del Genoa torna sulla scelta ...

Preziosi : 'Potrei vendere il Genoa. Salvini aiuto - ecco perché ho cacciato Ballardini. Piatek e Cassano...' : In Inghilterra c'era una volontà politica. Spero che Salvini prenda a cuore la situazione'. 'Ballardini non mi ha mai convinto. È un allenatore basico, può gestire situazioni complicate, ma se deve ...

Genoa - Piatek : "Il Genoa cresce. E io non voglio più fermarmi" : D iciassette gol segnati in altrettante partite, fra campionato e coppa Italia, alla media di una rete ogni 84 minuti di gioco. La straordinaria favola di Krzysztof Piatek, capocannoniere della serie ...

Genoa - Piatek sogna in grande : “Voglio essere capocannoniere a fine stagione - non solo ora” : Ha già messo a segno 17 gol in stagione tra campionato e Coppa Italia, ma Krzysztof Piatek non vuole smettere di stupire. Il centravanti pescato in Polonia da Preziosi, in un’intervista concessa al Secolo XIX, ha parlato di Genoa e del titolo di capocannoniere, per cui concorre con giganti come Cristiano Ronaldo, Immobile e Icardi. Il Genoa gli ha permesso di adattarsi al meglio alla Serie A, cosa che non gli avrebbe consentito una ...

Genoa - senti Piatek : “punto ad essere il capocannoniere della Serie A” : Krzysztof Piatek punta senza mezzi termini a vincere il titolo di capocannoniere della Serie A, il Genoa potrebbe trarne vantaggio Krzysztof Piatek è di certo uno dei calciatori che sta maggiormente sorprendendo in questa prima parte della stagione in Serie A. Arrivato al Genoa in sordina, il polacco si è imposto a suon di gol, facendosi notare anche in chiave calciomercato dalle big europee. Piatek ha parlato oggi al Secolo XIX della sua ...

Piatek : 'Il Genoa mi sta aiutando a diventare un uomo vero' : Il pallone sempre tra i piedi, il gol nel sangue, il calcio dentro. Da Niemcza, il piccolo borgo polacco nel distretto di Dzierzoniów dove cresce sotto l'ala di papà Aleksander, a Genova il percorso ...

Genoa resiste in 10 con Spal : Piatek replica a Petagna : Riparte con un pareggio la nuova esperienza di Cesare Prandelli di ritorno su una panchina di Serie A. Finisce 1-1 il match delle 18 a Marassi tra Genoa e Spal. Partita condizionata dal rosso a ...

Highlights Genoa-SPAL 1-1 - VIDEO - gol e sintesi della partita. Piatek risponde a Petagna su rigore : Genoa e SPAL hanno pareggiato per 1-1 nel match valido per la 15^ giornata della Serie A 2018-2019 di calcio. Gli emiliani sono passati in vantaggio grazie a un gol di Petagna che ha insaccato di testa sugli sviluppi di una punizione, i padroni di casa sono però riusciti ad agguantare il pareggio con Piatek che ha trasformato un calcio di rigore. Di seguito il VIDEO con i gol, gli Highlights e la sintesi di Genoa-SPAL 1-1. GOL Petagna ...

Genoa-Spal 1-1 : Piatek risponde a Petagna - Prandelli debutta senza vittoria : Pari all'esordio sulla panchina del Genoa per Cesare Prandelli: finisce 1-1 con la Spal il posticipo della 15/a giornata della Serie A . LEGGI LA CRONACA Ultimo aggiornamento: 19:57

Genoa - Kouamé : “Vi racconto un aneddoto su Piatek - ecco quello che ho pensato…” : Genoa Kouamé – Christian Kouamé, attaccante del Genoa, ha rilasciato alcune dichiarazioni a La Gazzetta dello Sport. L’attaccante del Genoa ha parlato di Piatek dipingendolo come un grande giocatore, ma all’inizio qualcosa non quadrava: “Se mi aspettavo di fare così bene con Piatek? No, o almeno non dal primo giorno in cui l’ho visto. Non […] L'articolo Genoa, Kouamé: “Vi racconto un aneddoto su ...

Diretta Genoa Entella/ Risultato live 1-1 - streaming Rai : il solito Piatek pareggia su rigore! - IlSussidiario.net : Diretta Genoa Entella: info streaming video e tv del match, in programma oggi 6 dicembre 2018 per la Coppa Italia, 4turno.

Genoa - Perinetti : 'A gennaio prendiamo un esterno sinistro. Piatek e Kouamé incedibili' : Giorgio Perinetti, direttore sportivo del Genoa, ha parlato ai microfoni di Rai Sport prima della sfida contro l'Entella: 'Ci teniamo alla Coppa Italia, abbiamo l'occasione di far giocare alcuni giocatori che sono scesi in campo di meno. E' un gruppo sano, meritano una passerella ...