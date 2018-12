Pesticidi | nuovo piano per ridurli procede nell’ombra mentre ‘mancano controlli e dati’

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 21 dicembre 2018)il Parlamento europeo chiede più trasparenza negli iter di autorizzazione dei, in Italia la revisione deldi azione pernell’ombra, senza tracce ufficiali, nessuna risposta da parte del ministero dell’Agricoltura alle nostre domande e una consultazione pubblica per il momento in forse. Non va meglio per i risultati delprecedente, quello in scadenza, che nonostante le richieste europee non ha introdotto obiettivi obbligatori di riduzione né aperto le porte a maggiori, lasciando tutto ad azioni volontarie. Il potere nel settore agricoltura fa capo al ministero, ma come prevede la riforma del titolo V della Costituzione, molto si concentra in mano alle Regioni, spesso orientate a mettere al primo posto la produzione agricola. Si veda il caso della Toscana che a luglio scorso ha varato un provvedimento con cui permette di ...