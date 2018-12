Perchè le borse crollano? Conviene comprare su Borsa Italiana oggi?

La guerra delle Borse : perché banche e broker si fanno il listino in casa : Da metà anno a inizio ottobre 2018, il numero delle “ Borse ” delle banche è aumentato del 28%. In particolare si è passati da 109 a ben 140 «Is». Nel 2010, anno che può considerarsi significativo rispetto al consolidamento degli effetti della precedente direttiva Mifid1, gli «Internalizzatori sistematici» erano solamente 32. Insomma: nel giro di 8 anni, anche grazie all’ultima accelerazione, sono più che quadruplicati ...

Ecco perché le Borse hanno perso 15mila miliardi nel 2018 : La correzione di febbraio e quella in corso hanno ridimensionato la capitalizzazione globale dei listini che in questa fase stanno scontando un marcato rallentamento degli utili societari per il 2019...

Borse : buone prospettive dopo voto di midterm Usa. Ecco Perchè : Come evidenziato dagli esperti di Danske Bank, l'esito delle elezioni di metà mandato non modificherà la politica economica a stelle e strisce. L'idea è che l'espansione americana prosegua e ...

Borse mondiali - è ottobre rosso : perché il vento è cambiato : Negli ultimi 30 giorni l’indice Msci World delle Borse mondiali risulta in calo del 7,33 per cento. Per i mercati azionari mondiali si tratta della peggior performance dalla crisi dell’euro del 2012. In poche settimane la capitalizzazione del mercato azionario globale si è ridotta di quasi 6mila miliardi di dollari...