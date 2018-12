Per Grillo il Pandoro è come il Pd - il M5s più come un panettone : "Tra panettone e Pandoro preferisco il primo tutta la vita, perché il Pandoro, diciamolo, è senz'anima secondo me. Un po' come il Pd... sì, senza sostanza. Che quando lo mangi ti rimane un po' pesante...". Le parole del ministro della Salute Giulia Grillo, ospite della trasmissione radiofonica "Un giorno da Pecora" su Rai Radio 1, secondo cui tra l'altro "il panettone è ...

Manovra - Grillo chiama Di Maio - Per complimentarsi - : "Reddito di cittadinanza? Lo voglio anch'io" : Fonti interne al movimento, poi, avrebbero confermato e rimarcato la posizione secondo cui le risorse, all'interno del ministero dell'Economia e delle Finanze, sarebbero state sufficienti e, ...

Altre tre uscite dall'Istituto suPeriore di sanità - Grillo infuriata : Dopo le dimissioni del presidente Ricciardi lasciano Giuseppe Remuzzi, del cda, Armando Santoro e Francesco Vitale del comitato scientifico. La ministra: "Non abbiamo mai interferito con il lavoro dell'Istituto. Chi dice il contrario ne risponderà"

Grillo ha assicurato che nel nuovo Consiglio suPeriore di Sanità non ci saranno 'no-vax' : "Nel nuovo Consiglio superiore di Sanità non ci sarà nessuno che viene dal mondo dei 'no vax'". Lo ha affermato il ministro della Salute, Giulia Grillo, parlando a Omnibus su La7. "Il vecchio Consiglio era medicocentrico - ha sottolineato - nel nuovo ci saranno figure che vengono dal mondo della sanità ma che non sono solo medici, ad esempio gli infermieri, le ostetriche, i ...

Grillo e Di Battista - il tandem Per rivoluzionare la comunicazione 5 stelle : Ha chiesto lui di vederli. L'illuminato, come ormai lo chiamano, non essendo più il capo politico, e nemmeno poi tanto il garante. Beppe Grillo si è piazzato per due giorni a Roma, al solito hotel vista Colosseo ormai sua succursale capitolina, e ha chiesto di incontrare i ministri a 5 stelle. Per un brindisi, un augurio, ma anche per potervi conversare con un po' più di tranquillità, per la prima volta dopo la ...

Beppe Grillo in campo Per riaccendere la quinta stella - l'ambiente. Porta a Roma il guru della blue economy : L'ordine di scuderia è tornare a parlare di ambiente. In che modo? Iniziando con il padre della blue economy, Gunter Pauli. Beppe Grillo, che solo tre giorni fa ha postato su Instagram una foto con il professore che ha teorizzato un sistema per arrivare ad emissioni zero di CO2, vuole che il Movimento riparta da qui in vista delle elezioni Europee. È questo il punto più profondo che distingue i due alleati di Governo, come ...

De Luca : 'Grillo asino geniale - deficit al 2 - 04% oPera del malefico Casalino' : Vincenzo De Luca, Presidente della Regione Campania, intervistato su Lira Tv, ci ha regalato un altro dei suoi tradizionali e particolari comizi sull'attualità politica italiana. E con la consueta verve satirica e pungente ha manifestato tutto il suo dissenso nei confronti dell'operato del Movimento Cinque Stelle, da anni bersaglio delle sue critiche. La scelta di abbassare il deficit previsto dalla prossima manovra finanziaria dal 2,4% allo ...

M5s - De Luca : “Grillo? Asino geniale. Accordo sul 2 - 04%? OPera del malefico Casalino. Sono malviventi e truffatori” : “Accordo tra governo italiano e Ue? Si prevedeva un deficit rispetto al Pil del 2,4%, e si porterà ad approvare una manovra che ha un deficit del 2%. Non possiamo non esprimere l’emozione che c’ha dato quel 2,04%“. Così, a Lira Tv, esordisce il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nella sua lunga invettiva sarcastica contro il M5s. “Secondo me, quel 2,04% è Opera del Casalino” – continua ...

Addio al suPerticket sanitario - ministra Giulia Grillo : “Abolito entro la primavera” : La ministra Giulia Grillo, in un'intervista su 'La Stampa' in occasione dei 40 anni del Ssn, annuncia alcune novità: "Via il superticket su visite e analisi massimo entro la primavera. Via anche i farmaci fotocopia più costosi dal prontuario per rimborsare i medicinali importanti oggi a pagamento. E basta blocchi delle assunzioni di medici e infermieri".Continua a leggere

La ministra Grillo : “Via il suPerticket entro la primavera e nuove assunzioni” : «Via il superticket su visite e analisi massimo entro la primavera. Via anche i farmaci fotocopia più costosi dal prontuario per rimborsare i medicinali importanti oggi a pagamento. E basta blocchi delle assunzioni di medici e infermieri». Per i 40 anni del nostro servizio sanitario nazionale il ministro della Salute Giulia Grillo annuncia novità, ...