ilfattoquotidiano

: Oggi mio pezzo su @LaVeritaWeb Pasticcio #pensioni: su quelle d’oro, colpite indistintamente pure quelle frutto di… - Capezzone : Oggi mio pezzo su @LaVeritaWeb Pasticcio #pensioni: su quelle d’oro, colpite indistintamente pure quelle frutto di… - francescoseghez : Si comincia. Qui il mio primo pezzo su @Open_gol. I giovani in Italia (e in Europa) sono sempre meno. E ad un bac… - MPenikas : FQ: Pensioni, il mio grazie di cuore al governo del cambiamento -

(Di venerdì 21 dicembre 2018) di Maurizio ContigianiUndida noi che abbiamo 63-64-65 e 66 anni, undida parte nostra a questodelche finalmente sembrava ricordarsi dei nati tra il ’52 e il ’55, i più violentati dalla Legge Fornero, proprio da noi che non beneficeremo di quella fantastica “quota cento”, che viene sbandierata a destra e a manca come lo strumento principe della manovra per scardinare le vecchie regole. La vostra incompetenza (o malafede) vi sta portando a varare una misura che vale esclusivamente per chi ha 62 anni, “cento” non lo si raggiunge né prima né dopo ma solo a 62, tutti gli altri avranno bisogno rispettivamente di 101, 102, 103 e 104. Nessuno prende in considerazione questa particolarità, nemmeno chi vi rema contro.Giornali e opposizioni attaccano, in maniera ottusa e incompetente, senza cogliere la ...