Pensioni | ecco di quanto aumenteranno nel 2019

Il fact checking di Di Maio : dal fisco alle Pensioni. Ma ecco come stanno le cose : Con un post su Facebook Luigi Di Maio rivendica il lavoro del governo sulla Legge di Bilancio e indica i risultati raggiunti. Il leader M5S elenca 20 punti ai quali corrispondono, a suo dire, ...

Dalla webtax alle Pensioni d'oro - ecco cosa cambia nella manovra : FONDO COMPETITIVITÀ Nello stato di previsione della spesa del ministero dell'Economia sono previste misure volte a definanziare le risorse del fondo per favorire lo sviluppo del capitale immateriale, ...

Dalle Pensioni al gioco online : ecco le modifiche alla manovra : Per centrare i nuovi saldi concordati con Bruxelles, che portano il deficit dal 2,4% al 2% circa, realizzando risparmi per 10,25 miliardi nel prossimo anno, il governo è pronto a introdurre alcune ...

Pensioni - ecco come cambieranno gli importi nel 2019 : Si va verso una rivalutazione piena solo per gli assegni superiori ai 1522 euro lordi. Gli altri dovranno accontentarsi di...

Quota 100 e reddito - ecco cosa cambia Pensioni d’oro - tagli oltre i 100 mila euro : )Pensioni e Quota 100: si parte ad aprile, no al cumulo con redditi da lavoro. Riduzione (per i prossimi 5 anni) ai trattamenti più alti. E sul reddito di cittadinanza i vincoli sono il conto in banca e l’Isee

Manovra - blocco dell'adeguamento per le Pensioni oltre 1.500 euro - Ecco i tagli previsti per quelle doro : Il governo ha introdotto nella Manovra la proroga "soft" del blocco dell'adeguamento delle pensioni e confermato i tagli a quelle d'oro. La prima misura farà risparmiare 1,5 mld in tre anni. L'...

Pensioni - parte Quota 100 : ecco cosa cambia : Pensioni, ad aprile parte Quota 100. È finita con esito positivo la trattativa tra Roma e Bruxelles sulla manovra economica italiana. La Ue non darò quindi avvio alla procedura di infrazione per deficit eccessivo e il governo Conte può a sua volta far partire le misure contenute nella legge di Bilancio, comprese le nuove norme per l'accesso alla pensione. Quota 100 parte il 1° aprile 2019. Dopo il negoziato con la ...

Manovra - ecco i nuovi saldi : taglio da 2 - 7 mld alle Pensioni e da 1 - 9 mld al reddito di cittadinanza. Crescita ridotta da +1 - 5 a +1% : Lo stand by sul maxiemendamento si spiega con la necessaria 'bollinatura' della Ragioneria dello Stato, come confermato alla commissione dal viceministro all'Economia Massimo Garavaglia. L'...

Pensioni - ecco gli aumenti. Per le alte tagli dal 5 al 30% : Aumenti che valgono l'1,1 per cento per le Pensioni relativamente più basse - quelle che arrivano grosso modo a 1.500 euro lordi al mese - e poi si riducono via via in percentuale fino a...

Manovra : dall’ecotassa alle Pensioni d’oro - ecco come cambierà il Disegno di legge : Le coperture per arrivare a una revisione al ribasso del rapporto deficit/Pil (che passa dal 2,4 al 2,04%) ci sono e i tre miliardi necessari sono stati reperiti dal Mef «nelle pieghe del bilancio». La quadra è stata trovata durante il vertice di domenica sera a Palazzo Chigi tra Conte, Di Maio, Salvini, Fraccaro, Tria, Garavaglia e Castelli. Un in...

Risparmiatori - Pensioni d'oro - ecotassa - spiagge : ecco le 10 spine della manovra : ... i Risparmiatori potranno chiedere il rimborso delle somme perdute direttamente al nuovo Fondo Indennizzo Risparmiatori costituito presso il ministero dell'Economia. L'indennizzo sarà corrisposto ...

