Pedofilia | Papa | Preti che abusano sono abominio | come lupi atroci

Pedofilia - Papa Francesco : 'Stop agli insabbiamenti del passato - grazie ai media per avere denunciato gli orchi' : Guai al mondo per gli scandali! È inevitabile che vengano scandali, ma guai all'uomo a causa del quale viene lo scandalo!'

Pedofilia - Papa : Consegneremo tutti a giustizia - mai più coperture : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Domiciliari a Don Conti condannato per Pedofilia - l'appello : "Mai un giorno di carcere. Intervenga il Papa" : "condannato in giudicato per violenze su sette ragazzini tra i 13 e i 17 anni don Ruggero Conti è sfuggito al carcere ancora una volta". E l'allarme lanciato da Roberto Mirabile e Nino Marazzita dell'...

Vaticano - il Papa rimuove dal Consiglio due cardinali accusati di Pedofilia : Festival di Venezia 2015, Mark Ruffalo in SpotlightFestival di Venezia 2015, Mark Ruffalo in SpotlightFestival di Venezia 2015, Mark Ruffalo in SpotlightFestival di Venezia 2015, Mark Ruffalo in SpotlightFestival di Venezia 2015, Mark Ruffalo in SpotlightPapa Francesco ha rimosso dal suo circolo due stretti consiglieri coinvolti nello scandalo degli abusi sessuali. Uno è George Pell, 77 anni, fra i maggiori prelati della Chiesa australiana: non ...

Papa Francesco frena i vescovi Usa sulle linee guida contro la Pedofilia : Colpo di scena a Baltimora all'assemblea generale dei vescovi americani chiamata a votare le nuove misure anti-abusi dopo i recenti scandali sulla pedofilia, dopo il caso Viganò e dopo le sanzioni contro l'ex cardinale Theodore McCarrick. In apertura dei lavori il cardinale Daniel Di Nardo, presidente della Conferenza episcopale americana, ha annunciato che il Papa ha chiesto ai vescovi americani di non votare nuovo linee guida per ...

Papa - Pedofilia è come sacrifici umani : ANSA, - CITTA' DEL VATICANO, 16 OTT - "Voi conoscete le statistiche: il 2% degli abusi che si fanno sono stati fatti da preti. 'Ah, è poco, Padre'. No. Perché se fosse un solo sacerdote, questo è ...

Pedofilia - linea dura di Papa Francesco Tolto lo stato clericale a due vescovi : Due vescovi cileni accusati di abusi dimessi dallo stato clericale da Papa Francesco. Si tratta di Francisco José Cox Huneeus, arcivescovo emerito di La Serena, membro dell'Istituto dei Padri di ...

Pedofilia - Papa dimette due vescovi cileni dallo stato clericale. E con Echenique parla degli abusi del clero : Hanno parlato della “dolorosa piaga degli abusi contro i minori” nel clero e del tema dell’accoglienza ai migranti, in un incontro che si è svolto stamattina nel Palazzo Apostolico Vaticano. Papa Francesco ha ricevuto il presidente cileno Sebastián Piñera Echenique, che ha poi incontrato il segretario di stato Pietro Parolin e il segretario per i Rapporti con gli Stati Paul Richard Gallagher. Un incontro che avviene dopo la ...

