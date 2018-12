Paris Saint-Germain | garanzia Tuchel | ' Neymar è in vacanza anticipata con il consenso del

Paris Saint-Germain - ufficiale il rinnovo di Areola : il portiere francese ha firmato fino al 2023 : Il portiere campione del mondo ha prolungato il proprio contratto con il club parigino fino al 30 giugno 2023 Alphonse Areola ha prolungato il proprio contratto con il Paris Saint-Germain, firmando fino al 30 giugno 2023. Accordo trovato in fretta tra le parti, come riporta il comunicato ufficiale pubblicato dal club parigino sul proprio sito: ‘Il Paris Saint-Germain è lieto di annunciare il prolungamento di contratto di Alphonse ...

Kakà : "Sarebbe fantastico lavorare al Paris Saint Germain" : Dopo il ritiro dal calcio giocato, Kakà sta ancora decidendo cosa fare da grande: studia da dirigente, qualche tempo fa ha incontrato il Milan ma non disdegnerebbe un'esperienza in Francia: "Sarebbe ...

Caos al Paris Saint-Germain - l’Equipe paventa la cessione di Neymar o Mbappé : sdegnata la replica del club : Il quotidiano francese ha rivelato che il club parigino sarà costretto a vendere uno tra Mbappé e Neymar per rientrare nei paletti del Fair Play Finanziario Un clamoroso scenario di mercato si apre in Francia, a svelarlo è l’Equipe che sulla prima pagina di oggi paventa l’obbligo del Paris Saint-Germain di vendere uno tra Neymar o Mbappé. Anne-Christine POUJOULAT / AFP Una notizia shock, che fa drizzare le antenne alle big ...

Probabili formazioni Bordeaux-Paris Saint Germain - Ligue 1 02-12-2018 : Probabili formazioni Bordeaux-PSG 2 dicembre: match della 15 esima giornata del campionato francese. Il PSG sembra affrontare le gare di campionato un po’ come “allenamento” per la Champions League, dove viene, tra l’altro, dalla vittoria del “Parco dei Principi” contro il Liverpool (2-1). In Ligue 1, la squadra di Tuchel non conosce appunto ostacoli, visto che ha sempre vinto fin qui, e che comanda la classifica con 42 punti, ben 15 di ...

Probabili formazioni Paris Saint-Germain-Liverpool - Champions League 28-11-2018 : PSG-Liverpool mercoledì 28 novembre. Quinta giornata della fase a gironi di Champions League, con il big match tra il PSG ed il Liverpool al Parco dei Principi, gara valida per il girone C: Psg costretto alla vitoria.I francesi sono costretti a vincere; attualmente terzi in classifica con cinque punti, virtualmente “retrocessi” in Europa League se dovesse finire oggi il gruppo, Cavani e compagni hanno come obiettivo i tre punti. In caso di ...

Paris Saint Gerrmain : Neymar ha un piano d'uscita per 200 milioni di euro a fine stagione : Adesso ci sono cifre e particolari: Neymar ha un piano d'uscita dal Paris Saint Germain e una strada riaperta per il ritorno a Barcellona . La rivelazione arriva proprio dalla città catalana, dalla Tv ...

Paris Saint Germain - Neymar ha un problema agli adduttori : Neymar è uscito per infortunio dopo 8 minuti della sfida col suo Brasile contro il Camerun a Milton Keynes e il Paris Saint Germain , complice anche lo stop di Kylian Mbappé con la Francia , ha ...

Paris Saint-Germain - brutte notizie per il club parigino : il report medico su Neymar e Mbappé : Il club parigino ha sottoposto ad esami strumentali i due attaccanti, diramando nella giornata di oggi un comunicato relativo alle loro condizioni Non è stata una serata da ricordare quella andata in scena ieri per il Paris Saint-Germain, costretto ad assistere agli infortuni di Neymar Jr. e Kylian Mbappé. Il brasiliano ha abbandonato l’amichevole tra il Brasile e il Camerun per un guaio muscolare, mentre il francese è stato ...

Coppa di Francia - l’urna regala il… Paris Saint-Germain : nello spogliatoio dell’Orleans scoppia la festa [VIDEO] : Dopo aver saputo di essere stati accoppiati con il Paris Saint-Germain in Coppa di Francia, i giocatori dell’Orleans hanno fatto festa all’interno dello spogliatoio La trepidante attesa, l’accoppiamento con il Paris Saint-Germain e poi la festa sfrenata. L’Orleans ha festeggiato così l’esito del sorteggio della Coppa di Francia, che ha messo di fronte alla squadra di seconda divisione nientemeno che i campioni ...

Francia - l'Orleans pesca il Paris Saint Germain... ed esulta! : Moltissime squadre d'Europa, e soprattutto quelle francesi, preferirebbero non incontrare il Paris Saint Germain in questo momento. Perché la squadra di Thomas Tuchel ha polverizzato il vecchio record ...

Paris Saint-Germain - Mbappé sbalordito : “nel calcio cifre indecenti - mai avrei pensato di valere così tanto” : L’attaccante francese ha espresso il proprio punto di vista sulle cifre che girano nel calcio, sottolineando come siano indecenti Il calcio è cambiato, il denaro ha modificato i rapporti di forza, garantendo alle società più ricche maggiori possibilità di vincere. Non sempre però la ricchezza è sinonimo di successo, bisogna saper spendere in maniera oculata per costruire una formazione attrezzata per dominare nel proprio campionato e ...

Probabili formazioni Monaco-Paris Saint Germain - Ligue 1 11-11-2018 : Monaco-PSG 11 novembre: match della 13 esima giornata del campionato francese. Si tratta di un insolito testa-coda in classifica.Un match che fino all’anno scorso valeva lo scudetto in Francia, è adesso una sfida che vede la capolista affrontare l’ultima della classe in una gara probabilmente a senso unico. Il PSG è infatti primo in graduatoria a punteggio pieno con 36 punti all’attivo, e si avvia praticamente a conquistare il titolo senza ...

Il Paris Saint-Germain ha ammesso che alcuni suoi osservatori tenevano conto delle etnie dei giocatori per il reclutamento nelle giovanili : La dirigenza della squadra di calcio del Paris Saint-Germain ha ammesso che negli ultimi cinque anni alcuni suoi osservatori hanno tenuto conto delle etnie dei giocatori visionati, secondo i giornali francesi per tenere sotto controllo il numero di calciatori non