Papa Francesco va da Benedetto XVI per gli auguri di Natale

Papa Francesco da Ratzinger per gli auguri di Natale : Papa Francesco si è recato in serata a trovare il pontefice emerito Joseph Ratzinger per gli auguri di Natale. La visita, fa sapere il Vaticano, è avvenuta alle 18.15, quando Bergoglio è andato al ...

Papa Francesco - Davide e Giuda. Ai pedofili come ai mafiosi : "convertitevi e consegnatevi" : "Nel mondo turbolento, la barca della Chiesa quest'anno ha vissuto e vive momenti difficili, ed è stata investita da tempeste e uragani" afferma Papa Francesco. Uragani, appunto. Gran parte dell'annuale discorso del Pontefice per gli auguri di Natale alla Curia si concentra sugli scandali degli abusi sessuali sui minori che da decenni ormai scuotono la Chiesa e che hanno vissuto una nuova recrudescenza nel 2018: dal Cile, agli Stati ...

Emanuela Orlandi - il fratello Pietro contro Papa Francesco : "Ha alzato muro di gomma" : Pietro Orlandi: "Per la Chiesa la scomparsa di Emanuela è un argomento chiuso; dentro di me il livello di rabbia sale ogni...

Pedofilia - Papa Francesco : 'Stop agli insabbiamenti del passato - grazie ai media per avere denunciato gli orchi' : Guai al mondo per gli scandali! È inevitabile che vengano scandali, ma guai all'uomo a causa del quale viene lo scandalo!'

Il popolo secondo Papa Francesco - qual è il segreto del successo mediatico di Bergoglio : Il programma di Papa Francesco è tutto racchiuso nelle sue prime parole pronunciate, appena eletto, la sera del 13 marzo 2013. “E adesso, – disse Bergoglio – incominciamo questo cammino: vescovo e popolo. Questo cammino della Chiesa di Roma, che è quella che presiede nella carità tutte le Chiese. Un cammino di fratellanza, di amore, di fiducia tra noi. Preghiamo sempre per noi: l’uno per l’altro. Preghiamo per tutto il mondo, perché ...

Calcio amputati : Azzurri ricevuti in Udienza da Papa Francesco : Giornata speciale quella di oggi per la Nazionale Italiana Calcio amputati . Gli Azzurri, guidati dal Presidente FISPES Sandrino Porru e capitanati da Francesco Messori , sono stati ricevuti da Papa ...

Protezione Civile : sabato 22 dicembre udienza in Vaticano con Papa Francesco : sabato 22 dicembre Sua Santità Papa Francesco incontrerà in Vaticano, presso l’Aula Paolo VI, i rappresentanti del Servizio Nazionale di Protezione Civile. L’incontro con il Santo Padre era stato programmato nel settembre 2016 ma venne annullato a seguito dei drammatici eventi sismici che colpirono il Centro Italia. All’udienza saranno presenti le diverse articolazioni del Servizio Nazionale di Protezione Civile, rappresentate dalle Strutture ...

BUON NATALE 2018 - FRASI E AUGURI/ La mondanità e i regali : da Chesterton a Papa Francesco : BUON NATALE 2018, AUGURI e FRASI: gli ultimi consigli e le 'ispirazioni' dai migliori film sul NATALE. Da Kevin McCallister fino all'angelo Clarence..

Papa Francesco chiede di stare in silenzio davanti al presepe : 'Sentirete e vedrete la sorpresa' : Non sarà Natale se cercheremo i bagliori luccicanti del mondo, se ci riempiremo di regali, pranzi e cene ma non aiuteremo almeno un povero, che assomiglia a Dio, perché a Natale Dio è venuto povero. ...

Papa Francesco rivoluziona la comunicazione vaticana : in arrivo Tornielli e Monda : Importanti nomine, oggi, nel settore della comunicazione vaticana. Papa Francesco ha nominato il giornalista Andrea Tornielli , finora vaticanista della Stampa e responsabile del sito Vatican Insider, ...

Papa Francesco 'ANTISOVRANISTA' : ATTACCA RAZZISMO E CORRUZIONE POLITICA/ L'elogio dei giovani a S.Marta : PAPA FRANCESCO, per la 52esima Giornata mondiale della Pace elenca le virtù e i 'vizi' della POLITICA. Tra questi ultimi RAZZISMO, xenofobia e CORRUZIONE.

Papa Francesco 'Razzismo - xenofobia e corruzione vergogna vita pubblica'/ Appello antisovranista di Bergoglio : Papa Francesco, per la 52esima Giornata mondiale della Pace elenca le virtù e i 'vizi' della politica. Tra questi ultimi razzismo, xenofobia e corruzione.

Ospedale Fatebenefratelli riceve in dono incubatrice da Papa Francesco : Roma – Il Fatebenefratelli-Isola Tiberina di Roma ha ricevuto in dono da Papa Francesco una nuova incubatrice di GE HealthCare per i bimbi della Terapia Intensiva Neonatale. Il macchinario era stato donato al Pontefice dalla nota azienda mondiale Bayer nell’udienza dello scorso 21 novembre e tramite l’elemosiniere di Sua Santita’, il cardinale e arcivescovo monsignor Konrad Krajewski, e’ stato scelto come ...

Papa Francesco - 'RAZZISMO - XENOFOBIA E CORRUZIONE VERGOGNA VITA PUBBLICA'/ Bergoglio e i 'vizi' della politica : PAPA FRANCESCO, per la 52esima Giornata mondiale della Pace elenca le virtù e i 'vizi' della politica. Tra questi ultimi razzismo, XENOFOBIA e CORRUZIONE.