Panathinaikos-Olimpia Milano | Eurolega basket 2019 | orario d’inizio e come vederla in tv

Basket - Eurolega 2019 : Panathinaikos-Olimpia Milano. Programma - orario e tv. Come vederla in streaming : Si giocherà venerdì sera il secondo dei due incontri che compongono l’ultimo doppio turno dell’anno per quanto riguarda l’Eurolega 2018-2019. L’avversario è di quelli complessi, l’arena è tra le più calde d’Europa: per l’Olimpia Milano c’è il Panathinaikos, a OAKA. La formazione di Simone Pianigiani verrà dalla partita contro il Bayern Monaco al Mediolanum Forum di Assago, mentre il Panathinaikos ...