Pallanuoto femminile | Serie A1 2019 | insidia Roma per Padova | Catania può tornare sola in

Pallanuoto femminile - il Setterosa chiude il 2018 in testa all’Europa Cup dopo tre partite molto sofferte : Il Setterosa ha portato a termine la missione: nonostante una partita terribilmente complicata le azzurre hanno vinto contro la Francia un match che alla vigilia sembrava dover essere molto più semplice e sono rimaste a punteggio pieno dopo gli altrettanto sofferti ed importantissimi successi in Olanda ed in casa con l’Ungheria. Il risultato è che le semifinali di Europa Cup sembrano più vicine (in attesa di capire chi la spunterà tra ...

Pallanuoto femminile - Europa Cup 2019 : Italia-Francia 7-6. Parla Fabio Conti : “Non è stata la nostra miglior partita” : Ad Avezzano l’Italia della Pallanuoto femminile batte per 7-6 la Francia (clicca qui per la cronaca) nella terza giornata dell’Europa Cup. Match più complicato del previsto, ma le azzurre portano a casa i tre punti e rimangono a punteggio pieno alla guida del Gruppo B, compiendo un bel passo verso le semifinali della manifestazione. A fine gara il CT Fabio Conti ha Parlato al sito federale: “Sicuramente non possiamo dire che ...

Pallanuoto femminile - Europa Cup 2019 : Italia-Francia 7-6. Parla Fabio Conti : “Non è stata la nostra miglior partita” : Il Setterosa centra la terza vittoria consecutiva in Europa Cup: la Nazionale italiana di Pallanuoto femminile soffre oltre le attese e batte per 7-6 la Francia ad Avezzano. La selezione transalpina Continua il percorso di crescita verso le Olimpiadi di Parigi 2024 e trova Millot in gran serata, autrice di 5 gol. Per l’Italia tripletta di Bianconi e parata decisiva nel finale di Gorlero. Azzurre a punteggio pieno dopo tre giornate, le ...

LIVE Italia-Francia Pallanuoto femminile - Europa Cup 2019 in DIRETTA : 7-6. Il Setterosa soffre ma batte le transalpine : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida di Europa Cup di pallanuoto femminile tra Italia e Francia: per la partita odierna delle ore 16.45 il CT del Setterosa Fabio Conti rinuncia a Cergol, Cocchiere e Galardi ed alle infortunate Picozzi e Chiappini, mentre conferma le presenze di Giustini (esordio con gol contro l’Ungheria) e Bettini (esordio assoluto per lei), due millennials ormai in pianta stabile nel giro della ...

Pallanuoto femminile - Europa Cup 2018 : Italia-Francia. Programma - orario e tv : Sono state scelte dal CT Fabio Conti le 13 ragazze per la sfida che vedrà il Setterosa impegnato oggi, lunedì 17 dicembre, alle ore 16.45 ad Avezzano contro la Francia, nell’incontro valido per la terza giornata dell’Europa Cup di Pallanuoto femminile. La partita odierna sarà visibile in diretta tv su RaiSport+HD, mentre la diretta streaming sarà assicurata da RaiPlay, infine OA Sport vi assicurerà la diretta live testuale integrale ...

Pallanuoto femminile - A1 2018-2019 : nell’anticipo dell’ottava giornata Bogliasco batte Verona 7-5 : Anticipo per il campionato di Pallanuoto femminile di A1 per quanto riguarda l’ottava giornata che si disputerà nel prossimo week-end: il Bogliasco supera per 7-5 il CSS Verona. Partita molto equilibrata e decisasi nel terzo quarto con lo strappo decisivo delle liguri padrone di casa, guidate dalle doppiette di Cuzzupè e Millo. Bogliasco BENE-CSS Verona 7-5 Bogliasco BENE: Malara, Cocchiere, Zerbone, Cuzzupe’ 2, Santinelli, Millo 2, ...

Pallanuoto femminile - A1 2018-2019 : le migliori italiane della sesta giornata. Chiappini show : sesta giornata per il campionato di A1 di Pallanuoto femminile: andiamo a scoprire le migliori italiane in acqua. Izabella Chiappini: dopo la spettacolare prova in calottina azzurra, l’italo-brasiliana sta dimostrando di essere in uno straordinario momento di forma e con la sua SIS Roma domina a Bogliasco, mettendo a segno addirittura cinque reti. Potrebbe essere davvero dominante in questa lega. Arianna Gragnolati: Milano non riesce a ...

Pallanuoto femminile - A1 2018-2019 : risultati e classifica della settima giornata. Colpaccio del Rapallo - Orizzonte battuta : settima giornata per il campionato femminile di Pallanuoto di A1 2018-2019. Grandissima sorpresa in Liguria: il Rapallo compie l’impresa e batte la capolista Orizzonte Catania con un 9-6 che non ammette repliche. Ne approfitta il Plebiscito Padova che appaia in vetta alla graduatoria proprio le siciliane grazie alla vittoria netta sul Milano. Successi importanti per Roma e Florentia, si sblocca in coda l’F&D H2O nel match tra i ...

Pallanuoto femminile - Europa Cup 2018-2019. Fabio Conti : “Abbiamo dimostrato di avere voglia di vincere” : Una vittoria fondamentale, più che per la classifica, per il morale. In una sfida entusiasmante il Setterosa riesce ad imporsi per 13-12 sull’Ungheria a Verona nel secondo turno dell’Europa Cup di Pallanuoto femminile, facendo esplodere il pubblico di casa. Queste le parole di Fabio Conti nel post partita alla Rai: “Grande vittoria che voglio dedicare al pubblico di Verona che con il suo incredibile sostegno è stato il ...

Pallanuoto femminile - Europa Cup 2019 : oggi Italia-Ungheria a Verona. Programma - orario d’inizio e tv : oggi lunedì 3 dicembre (ore 18.30) si gioca Italia-Ungheria, match valido per la seconda giornata dell’Europa Cup 2019 di Pallanuoto femminile. Le azzurre affronteranno la compagine magiara in una grande classica internazionale, il Setterosa andrà a caccia della vittoria di fronte al pubblico della piscina Monte Bianco di Verona con l’obiettivo di ipotecare la qualificazione alla Final Six della competizione che mette in palio tre ...